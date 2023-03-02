https://ria.ru/20230302/ukraina-1855357587.html

На Украине будут заочно судить еще 41 депутата Госдумы

На Украине будут заочно судить еще 41 депутата Госдумы - РИА Новости, 02.03.2023

На Украине будут заочно судить еще 41 депутата Госдумы

Служба безопасности Украины сообщила, что передала в суд дело против еще 41 депутата Госдумы России, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:38

2023-03-02T13:38

2023-03-02T13:38

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что передала в суд дело против еще 41 депутата Госдумы России, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской Народных республик, им грозит до 15 лет лишения свободы. "По материалам СБУ будут судить 41 депутата российской Госдумы, которые голосовали за признание ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, в отношении депутатов было заведено уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", оно направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Депутатов обвиняют в том, что 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимости Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, а затем 22 февраля проголосовали за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР. "Напомним, что в прошлом месяце СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении еще 55 депутатов Госдумы РФ и сейчас осуществляет комплексные меры для привлечения их к ответственности", - добавили в ведомстве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854400984.html

https://ria.ru/20230131/konfiskatsiya-1848779349.html

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Кирилл Волков

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