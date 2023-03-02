На Украине будут заочно судить еще 41 депутата Госдумы
Служба безопасности Украины передала в суд дела против еще 41 депутата Госдумы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что передала в суд дело против еще 41 депутата Госдумы России, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской Народных республик, им грозит до 15 лет лишения свободы.
"По материалам СБУ будут судить 41 депутата российской Госдумы, которые голосовали за признание ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, в отношении депутатов было заведено уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", оно направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Депутатов обвиняют в том, что 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимости Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, а затем 22 февраля проголосовали за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР. "Напомним, что в прошлом месяце СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении еще 55 депутатов Госдумы РФ и сейчас осуществляет комплексные меры для привлечения их к ответственности", - добавили в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.