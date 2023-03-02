Рейтинг@Mail.ru
Белорусские пограничники держат границу с Украиной под строгим контролем - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 02.03.2023 (обновлено: 13:24 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855340444.html
Белорусские пограничники держат границу с Украиной под строгим контролем
Белорусские пограничники держат границу с Украиной под строгим контролем - РИА Новости, 02.03.2023
Белорусские пограничники держат границу с Украиной под строгим контролем
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости на фоне сообщений о проникновении украинской ДРГ в Брянскую область... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:16
2023-03-02T13:24
украина
белоруссия
в мире
россия
брянская область
госпогранкомитет белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845051916_0:171:2686:1682_1920x0_80_0_0_cd4ba414a0a79bab40e361f224b7ecf1.jpg
МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости на фоне сообщений о проникновении украинской ДРГ в Брянскую область РФ, что граница республики с Украиной находится пристальным контролем, сил и средств для обеспечения безопасности достаточно."У нас ситуация на границе под пристальным контролем. Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно", - сказал собеседник. Он напомнил, что "охрана границы на всем протяжении участка государственной границы с Украиной осуществляется в усиленном режиме".Ранее в четверг в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, один человек погиб, ребенок получил ранения после обстрела автомобиля диверсантами в Климовском районе Брянской области.
https://ria.ru/20230302/zalozhniki-1855319479.html
украина
белоруссия
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845051916_105:0:2492:1790_1920x0_80_0_0_3f9640ff0ff5036371b9036f49e3ef31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, белоруссия, в мире, россия, брянская область, госпогранкомитет белоруссии
Украина, Белоруссия, В мире, Россия, Брянская область, Госпогранкомитет Белоруссии
Белорусские пограничники держат границу с Украиной под строгим контролем

Госпогранкомитет Белоруссии заявил о пристальном контроле над границей с Украиной

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусский пограничник на границе с Украиной
Белорусский пограничник на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусский пограничник на границе с Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости на фоне сообщений о проникновении украинской ДРГ в Брянскую область РФ, что граница республики с Украиной находится пристальным контролем, сил и средств для обеспечения безопасности достаточно.
"У нас ситуация на границе под пристальным контролем. Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно", - сказал собеседник. Он напомнил, что "охрана границы на всем протяжении участка государственной границы с Украиной осуществляется в усиленном режиме".
Ранее в четверг в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, один человек погиб, ребенок получил ранения после обстрела автомобиля диверсантами в Климовском районе Брянской области.
Сотрудники Росгвардии и ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине
Вчера, 12:08
 
УкраинаБелоруссияВ миреРоссияБрянская областьГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала