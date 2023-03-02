https://ria.ru/20230302/ukraina-1855340444.html

Белорусские пограничники держат границу с Украиной под строгим контролем

Белорусские пограничники держат границу с Украиной под строгим контролем - РИА Новости, 02.03.2023

Белорусские пограничники держат границу с Украиной под строгим контролем

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости на фоне сообщений о проникновении украинской ДРГ в Брянскую область... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:16

2023-03-02T13:16

2023-03-02T13:24

украина

белоруссия

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россия

брянская область

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости на фоне сообщений о проникновении украинской ДРГ в Брянскую область РФ, что граница республики с Украиной находится пристальным контролем, сил и средств для обеспечения безопасности достаточно."У нас ситуация на границе под пристальным контролем. Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно", - сказал собеседник. Он напомнил, что "охрана границы на всем протяжении участка государственной границы с Украиной осуществляется в усиленном режиме".Ранее в четверг в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, один человек погиб, ребенок получил ранения после обстрела автомобиля диверсантами в Климовском районе Брянской области.

https://ria.ru/20230302/zalozhniki-1855319479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, белоруссия, в мире, россия, брянская область, госпогранкомитет белоруссии