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В Полтавской и Сумской областях сообщили о повреждении электросетей - РИА Новости, 02.03.2023
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11:40 02.03.2023 (обновлено: 11:41 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855311115.html
В Полтавской и Сумской областях сообщили о повреждении электросетей
В Полтавской и Сумской областях сообщили о повреждении электросетей - РИА Новости, 02.03.2023
В Полтавской и Сумской областях сообщили о повреждении электросетей
Электросети повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:40
2023-03-02T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
укрэнерго
украина
полтавская область
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Электросети повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской области. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По ее данным, сети были повреждены в среду вечером в результате обстрела. Также отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует 19-й день подряд и не прогнозируется. Потребление электроэнергии покрывается генерацией и незначительным импортом. Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в областях не вводились. В среду глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе повреждены инфраструктурные объекты. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области, заявлялось о работе систем ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
сумская область
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в мире, сумская область, укрэнерго, украина, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Укрэнерго, Украина, Полтавская область
В Полтавской и Сумской областях сообщили о повреждении электросетей

"Укрэнерго" сообщила о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Электросети повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской области. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По ее данным, сети были повреждены в среду вечером в результате обстрела.
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Также отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует 19-й день подряд и не прогнозируется. Потребление электроэнергии покрывается генерацией и незначительным импортом. Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в областях не вводились.
В среду глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе повреждены инфраструктурные объекты. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области, заявлялось о работе систем ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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