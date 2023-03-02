В Полтавской и Сумской областях сообщили о повреждении электросетей
"Укрэнерго" сообщила о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Электросети повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской области. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По ее данным, сети были повреждены в среду вечером в результате обстрела.
Также отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует 19-й день подряд и не прогнозируется. Потребление электроэнергии покрывается генерацией и незначительным импортом. Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в областях не вводились.
В среду глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе повреждены инфраструктурные объекты. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области, заявлялось о работе систем ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.