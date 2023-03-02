https://ria.ru/20230302/ukraina-1855311115.html

В Полтавской и Сумской областях сообщили о повреждении электросетей

В Полтавской и Сумской областях сообщили о повреждении электросетей - РИА Новости, 02.03.2023

В Полтавской и Сумской областях сообщили о повреждении электросетей

Электросети повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:40

2023-03-02T11:40

2023-03-02T11:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Электросети повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской области. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По ее данным, сети были повреждены в среду вечером в результате обстрела. Также отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует 19-й день подряд и не прогнозируется. Потребление электроэнергии покрывается генерацией и незначительным импортом. Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в областях не вводились. В среду глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе повреждены инфраструктурные объекты. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области, заявлялось о работе систем ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, укрэнерго, украина, полтавская область