https://ria.ru/20230302/uchenye-1855284954.html

Самарские ученые разработают прибор для антишоковой терапии электросном

Самарские ученые разработают прибор для антишоковой терапии электросном - РИА Новости, 02.03.2023

Самарские ученые разработают прибор для антишоковой терапии электросном

Ученые и студенты Самарского университета разработают портативный прибор для оказания оперативной медицинской помощи в полевых условиях методом электросна,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:25

2023-03-02T10:25

2023-03-02T10:25

самарский университет

самара

самарская область

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САМАРА, 2 мар - РИА Новости. Ученые и студенты Самарского университета разработают портативный прибор для оказания оперативной медицинской помощи в полевых условиях методом электросна, сообщила пресс-служба вуза. "Ученые и студенты Самарского университета имени Королёва разработают портативный прибор антишоковой физиотерапии для оказания оперативной медицинской помощи в полевых условиях, например, в зоне боевых действий или ЧП. С помощью такого прибора можно снимать у пострадавшего или раненого болевой синдром или стрессовое состояние, выводить из шокового состояния, усиливать действие лекарств", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, проект стал победителем всероссийского конкурса "Студенческий стартап" и получит финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта в размере 1 миллиона рублей. "Наша научная группа приступила к разработке портативного и автономного прибора, позволяющего в полевых условиях проводить антишоковую транскраниальную физиотерапию методом электросна. Электросон - это вид физиотерапии, при котором на центральную нервную систему воздействуют низкочастотные импульсные токи малой силы. Действие низкочастотного импульсного тока оказывает обезболивающий эффект без применения медикаментов, а в сочетании с ними усиливает их действие. Процедура также снимает шоковое состояние и стрессы, ускоряет обмен веществ, активизирует синтез эндорфинов и процесс заживления ран. Подобное медицинское оборудование используется, как правило, в стационарных условиях больниц или медцентров, наш портативный вариант сможет применяться для оказания оперативной медпомощи пострадавшим и раненым непосредственно в зонах чрезвычайных ситуаций и боевых действий", - цитирует пресс-служба руководителя проекта, студентку биологического факультета Самарского университета Юлию Лазаренко. По ее словам, несмотря на то, что метод электросна применяется врачами уже много лет, на рынке медоборудования до сих пор нет компактного аппарата электросонтерапии, который мог бы питаться не только от электросети, но и от аккумулятора, и который был бы удобен в транспортировке. "Наш прибор поможет решить эту проблему. Разработку планируем завершить в течение этого года, после чего будет собран опытный образец для испытаний", - приводит слова Лазаренко пресс-служба. Согласно предварительным техническим характеристикам, вес прибора составит 2 килограмма, без подзарядки аккумулятора аппарат сможет проработать около 12 часов. После прохождения стандартизации и сертификации по требованиям, предъявляемым к медицинскому оборудованию, коллектив разработчиков планирует начать мелкосерийное производство на площадке инновационного бизнес-инкубатора технопарка "Самара".

https://ria.ru/20230301/genoterapiya-1855210954.html

https://ria.ru/20230228/onkologiya-1854848022.html

самара

самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самарский университет, самара, самарская область