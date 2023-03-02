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В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии - РИА Новости, 02.03.2023
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17:30 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855443547.html
В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии
В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии - РИА Новости, 02.03.2023
В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии
Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Адыгеи, забившего свою супругу до смерти, скинувшего ее тело в реку, а родственникам заявившего, что жена исчезла,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:30
2023-03-02T17:30
происшествия
республика адыгея
майкопский район
россия
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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Адыгеи, забившего свою супругу до смерти, скинувшего ее тело в реку, а родственникам заявившего, что жена исчезла, сообщила прокуратура республики. Как сообщало следствие, в ноябре 2022 года в поселке Каменномостский 50-летний житель Майкопского района поссорился с женой на почве ревности, избил ее руками и ногами, отчего та умерла. Обнаружив супругу без признаков жизни, подсудимый вывез тело на машине и выбросил в русло реки Белая, а родственникам сообщил, что женщина исчезла. На следующий день тело прибило к берегу реки. "Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Его судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), максимальное наказание по которой – 15 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854596375.html
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республика адыгея
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происшествия, республика адыгея, майкопский район, россия
Происшествия, Республика Адыгея, Майкопский район, Россия
В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии

Суд в Адыгее приговорил мужчину, избившего до смерти свою жену, к шести годам колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Адыгеи, забившего свою супругу до смерти, скинувшего ее тело в реку, а родственникам заявившего, что жена исчезла, сообщила прокуратура республики.
Как сообщало следствие, в ноябре 2022 года в поселке Каменномостский 50-летний житель Майкопского района поссорился с женой на почве ревности, избил ее руками и ногами, отчего та умерла. Обнаружив супругу без признаков жизни, подсудимый вывез тело на машине и выбросил в русло реки Белая, а родственникам сообщил, что женщина исчезла. На следующий день тело прибило к берегу реки.
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"Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Его судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), максимальное наказание по которой – 15 лет лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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