https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855443547.html
В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии
В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии - РИА Новости, 02.03.2023
В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии
Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Адыгеи, забившего свою супругу до смерти, скинувшего ее тело в реку, а родственникам заявившего, что жена исчезла,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:30
2023-03-02T17:30
2023-03-02T17:30
происшествия
республика адыгея
майкопский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Адыгеи, забившего свою супругу до смерти, скинувшего ее тело в реку, а родственникам заявившего, что жена исчезла, сообщила прокуратура республики. Как сообщало следствие, в ноябре 2022 года в поселке Каменномостский 50-летний житель Майкопского района поссорился с женой на почве ревности, избил ее руками и ногами, отчего та умерла. Обнаружив супругу без признаков жизни, подсудимый вывез тело на машине и выбросил в русло реки Белая, а родственникам сообщил, что женщина исчезла. На следующий день тело прибило к берегу реки. "Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Его судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), максимальное наказание по которой – 15 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854596375.html
https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html
республика адыгея
майкопский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, майкопский район, россия
Происшествия, Республика Адыгея, Майкопский район, Россия
В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии
Суд в Адыгее приговорил мужчину, избившего до смерти свою жену, к шести годам колонии