https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855443547.html

В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии

В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии - РИА Новости, 02.03.2023

В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии

Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Адыгеи, забившего свою супругу до смерти, скинувшего ее тело в реку, а родственникам заявившего, что жена исчезла,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:30

2023-03-02T17:30

2023-03-02T17:30

происшествия

республика адыгея

майкопский район

россия

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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Адыгеи, забившего свою супругу до смерти, скинувшего ее тело в реку, а родственникам заявившего, что жена исчезла, сообщила прокуратура республики. Как сообщало следствие, в ноябре 2022 года в поселке Каменномостский 50-летний житель Майкопского района поссорился с женой на почве ревности, избил ее руками и ногами, отчего та умерла. Обнаружив супругу без признаков жизни, подсудимый вывез тело на машине и выбросил в русло реки Белая, а родственникам сообщил, что женщина исчезла. На следующий день тело прибило к берегу реки. "Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Его судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), максимальное наказание по которой – 15 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854596375.html

https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html

республика адыгея

майкопский район

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происшествия, республика адыгея, майкопский район, россия