https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855368019.html
В Омской области подростки получили более шести лет за тройное убийство
В Омской области подростки получили более шести лет за тройное убийство - РИА Новости, 02.03.2023
В Омской области подростки получили более шести лет за тройное убийство
Павлоградский районный суд Омской области приговорил 18-летнего парня и 15-летнюю девушку, совершивших тройное убийство в деревне Юрьевка соответственно к 6... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:09
2023-03-02T14:09
2023-03-02T14:09
происшествия
омская область
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ОМСК, 2 мар - РИА Новости. Павлоградский районный суд Омской области приговорил 18-летнего парня и 15-летнюю девушку, совершивших тройное убийство в деревне Юрьевка соответственно к 6 годам 7 месяцам колонии общего режима и 6 годам 7 месяцам воспитательной колонии, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Суд установил, что семиклассница была в конфликтных отношениях со своим отчимом, матерью и 10-летней сестрой-инвалидом. Она предложила своему парню, которому на тот момент было 17 лет, убить ее родных, утверждая, что после этого никто не будет препятствовать их отношениям. Подростки разработали план действий. Парень взял у своего знакомого штык-нож и ночью 22 января 2022 года пробрался в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей ДЦП, за которой старшая сестра не хотела ухаживать. "После убийства школьница, взяв с собой 6-летнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что якобы в дом ворвался незнакомый мужчина и убил родителей, а также предоставила сотрудникам полиции для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности", - пояснили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования подростки признались в преступлении. Они показали место, где спрятали нож и окровавленную одежду. Пару арестовали. В пресс-службе областного СУСК РФ по Омской области рассказали, что была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала их вменяемыми. Также причастность подростков к жестокому преступлению подтвердили криминалистические, биологические и судебно-медицинские экспертизы. "Суд назначил парню наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а его 15-летней подруге – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, суд постановил взыскать с них в солидарном порядке 1 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда семилетнему сыну погибшей женщины", - добавили в пресс-службе. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230228/ubiystva-1854847042.html
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
В Омской области подростки получили более шести лет за тройное убийство
В Омской области подростки получили шесть лет и семь месяцев колонии за тройное убийство
ОМСК, 2 мар - РИА Новости.
Павлоградский районный суд Омской области приговорил 18-летнего парня и 15-летнюю девушку, совершивших тройное убийство в деревне Юрьевка соответственно к 6 годам 7 месяцам колонии общего режима и 6 годам 7 месяцам воспитательной колонии, рассказали
в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что семиклассница была в конфликтных отношениях со своим отчимом, матерью и 10-летней сестрой-инвалидом. Она предложила своему парню, которому на тот момент было 17 лет, убить ее родных, утверждая, что после этого никто не будет препятствовать их отношениям. Подростки разработали план действий. Парень взял у своего знакомого штык-нож и ночью 22 января 2022 года пробрался в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей ДЦП, за которой старшая сестра не хотела ухаживать.
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"После убийства школьница, взяв с собой 6-летнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что якобы в дом ворвался незнакомый мужчина и убил родителей, а также предоставила сотрудникам полиции для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности", - пояснили в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования подростки признались в преступлении. Они показали место, где спрятали нож и окровавленную одежду. Пару арестовали. В пресс-службе областного СУСК РФ
по Омской области рассказали, что была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала их вменяемыми. Также причастность подростков к жестокому преступлению подтвердили криминалистические, биологические и судебно-медицинские экспертизы.
"Суд назначил парню наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а его 15-летней подруге – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, суд постановил взыскать с них в солидарном порядке 1 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда семилетнему сыну погибшей женщины", - добавили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
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