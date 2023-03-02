https://ria.ru/20230302/tula-1855392963.html
Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе
Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе - РИА Новости, 02.03.2023
Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе после инцидентов в приграничных районах РФ, сообщило правительство... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:16
2023-03-02T15:16
2023-03-02T15:29
тульская область
россия
алексей дюмин
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе после инцидентов в приграничных районах РФ, сообщило правительство региона.По данным правительства региона, губернатор региона Алексей Дюмин в четверг провел заседание оперативного штаба Тульской области."С учетом ситуации в приграничных регионах Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов. Губернатор также дал поручение расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230302/voronka-1855315999.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, россия, алексей дюмин, безопасность
Тульская область, Россия, Алексей Дюмин, Безопасность
Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе
Дюмин поручил усилить меры безопасности в Тульской области после утренних инцидентов