https://ria.ru/20230302/tula-1855392963.html

Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе - РИА Новости, 02.03.2023

Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе после инцидентов в приграничных районах РФ, сообщило правительство... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:16

2023-03-02T15:16

2023-03-02T15:29

тульская область

россия

алексей дюмин

безопасность

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе после инцидентов в приграничных районах РФ, сообщило правительство региона.По данным правительства региона, губернатор региона Алексей Дюмин в четверг провел заседание оперативного штаба Тульской области."С учетом ситуации в приграничных регионах Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов. Губернатор также дал поручение расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230302/voronka-1855315999.html

тульская область

россия

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Кирилл Волков

тульская область, россия, алексей дюмин, безопасность