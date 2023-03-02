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Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе - РИА Новости, 02.03.2023
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15:16 02.03.2023 (обновлено: 15:29 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/tula-1855392963.html
Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе
Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе - РИА Новости, 02.03.2023
Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе после инцидентов в приграничных районах РФ, сообщило правительство... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:16
2023-03-02T15:29
тульская область
россия
алексей дюмин
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе после инцидентов в приграничных районах РФ, сообщило правительство региона.По данным правительства региона, губернатор региона Алексей Дюмин в четверг провел заседание оперативного штаба Тульской области."С учетом ситуации в приграничных регионах Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов. Губернатор также дал поручение расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230302/voronka-1855315999.html
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тульская область, россия, алексей дюмин, безопасность
Тульская область, Россия, Алексей Дюмин, Безопасность
Тульский губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Дюмин поручил усилить меры безопасности в Тульской области после утренних инцидентов

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе после инцидентов в приграничных районах РФ, сообщило правительство региона.
По данным правительства региона, губернатор региона Алексей Дюмин в четверг провел заседание оперативного штаба Тульской области.
"С учетом ситуации в приграничных регионах Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов. Губернатор также дал поручение расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин", - говорится в сообщении.
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Тульская областьРоссияАлексей ДюминБезопасность
 
 
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