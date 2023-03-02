https://ria.ru/20230302/tula-1855282909.html

На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы

На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 02.03.2023

На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы

Спасатели утром 2 марта вышли на поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:56

2023-03-02T10:56

2023-03-02T10:56

туризм

туризм

новости - туризм

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Спасатели утром 2 марта вышли на поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В семь утра в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что информация поступила от родственников туриста. По их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. На поисково-спасательные работы выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

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эльбрус

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)