https://ria.ru/20230302/tula-1855282909.html
На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы
На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 02.03.2023
На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы
Спасатели утром 2 марта вышли на поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:56
2023-03-02T10:56
2023-03-02T10:56
туризм
туризм
новости - туризм
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Спасатели утром 2 марта вышли на поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В семь утра в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что информация поступила от родственников туриста. По их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. На поисково-спасательные работы выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854790168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы
МЧС сообщает о поисках на Эльбрусе пропавшего туриста из Тулы