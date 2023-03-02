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На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 02.03.2023
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Туризм
 
10:56 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/tula-1855282909.html
На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы
На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 02.03.2023
На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы
Спасатели утром 2 марта вышли на поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:56
2023-03-02T10:56
туризм
туризм
новости - туризм
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Спасатели утром 2 марта вышли на поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В семь утра в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что информация поступила от родственников туриста. По их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. На поисково-спасательные работы выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854790168.html
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туризм, новости - туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы

МЧС сообщает о поисках на Эльбрусе пропавшего туриста из Тулы

© Depositphotos.com / blasbikeПалаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус
Палаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Depositphotos.com / blasbike
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НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Спасатели утром 2 марта вышли на поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В семь утра в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информация поступила от родственников туриста. По их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой.
На поисково-спасательные работы выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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