https://ria.ru/20230302/trevoga-1855481170.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:57
2023-03-02T19:57
2023-03-02T20:18
киев
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вооруженные силы рф
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полтавская область
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сообщается, что в 19:53 мск сигнал об опасности прозвучал в Киеве, а через несколько минут и по всей стране.В четверг днем тревогу уже объявляли в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а еще раньше — в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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киев, украина, в мире, вооруженные силы рф, полтавская область
Киев, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Полтавская область
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу