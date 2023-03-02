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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 02.03.2023 (обновлено: 20:18 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/trevoga-1855481170.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:57
2023-03-02T20:18
киев
украина
в мире
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
полтавская область
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сообщается, что в 19:53 мск сигнал об опасности прозвучал в Киеве, а через несколько минут и по всей стране.В четверг днем тревогу уже объявляли в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а еще раньше — в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
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киев
украина
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киев, украина, в мире, вооруженные силы рф, полтавская область
Киев, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Полтавская область
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Сообщается, что в 19:53 мск сигнал об опасности прозвучал в Киеве, а через несколько минут и по всей стране.
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В четверг днем тревогу уже объявляли в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а еще раньше — в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВ миреВооруженные силы РФПолтавская область
 
 
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