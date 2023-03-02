https://ria.ru/20230302/trevoga-1855260148.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:26
2023-03-02T07:26
2023-03-02T07:26
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, воздушная тревога в Полтавской области и подконтрольной Киеву части Запорожской была объявлена в 7.14 (мск). Следом сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях.
https://ria.ru/20230302/ivano-frankovsk-1855244796.html
украина
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украина, днепропетровская область, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу