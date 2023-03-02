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Биография Во Ван Тхыонга
Биография Во Ван Тхыонга - РИА Новости, 02.03.2023
Биография Во Ван Тхыонга
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года в общине Анфыок уезда Мангтхит провинции Виньлонг. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:25
2023-03-02T09:25
2023-03-02T09:25
справки
вьетнам
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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года в общине Анфыок уезда Мангтхит провинции Виньлонг. В 1992 году окончил факультет философии Национального университета Вьетнама в Хошимине, получив степень бакалавра. В 1999 году получил степень магистра в этом же университете. Также окончил аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, защитил диссертацию по политическим наукам. 18 ноября 1993 года вступил в Компартию Вьетнама (КПВ). В студенческие годы Во Ван Тхыонг работал заместителем секретаря профсоюза Университета Хошимина. После окончания вуза занимал ряд должностей в Союзе молодежи города Хошимин. С 2000 года – вице-президент Вьетнамской студенческой ассоциации. С 2002 года – заместитель секретаря, с 2003 года – секретарь Союза молодежи города Хошимина. С 2004 года – секретарь райкома партии. В 2006 году был направлен Политбюро на работу в Центральный союз молодежи и занимал должность постоянного секретаря, а затем был избран первым секретарем Центрального союза молодежи, занимал этот пост с января 2007 года. В феврале 2008 года возглавил Союз молодежи Вьетнама. В 2007 году был избран депутатом Национального собрания (парламента) Вьетнама 12-го созыва от провинции Виньлонг. В январе 2011 года избран в Центральный комитет Компартии Вьетнама. С августа 2011 года по апрель 2014 года Во Ван Тхыонг занимал должность секретаря провинциального партийного комитета провинции Куангнгай. С апреля 2014 года был заместителем секретаря горкома партии Хошимина, позже руководил работой горкома партии Хошимина. В январе 2016 года переизбран в Центральный комитет и избран членом Политбюро Компартии Вьетнама. В феврале 2016 года Политбюро официально назначило его на должность заведующего отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Вьетнама. Также возглавлял руководящий комитет ЦК партии по внешнему информированию. В июле 2016 года Во Ван Тхыонг был избран депутатом Национального собрания Вьетнама 14-го созыва от провинции Донгнай. В январе 2021 года был переизбран в ЦК и Политбюро Компартии Вьетнама. В феврале 2021 года назначен постоянным членом Секретариата ЦК Коммунистической партии Вьетнама. 2 марта 2023 года Национальное собрание Вьетнама рассмотрело и утвердило кандидатуру Во Ван Тхыонга на пост президента страны. Во Ван Тхыонг принес присягу перед депутатами парламента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, вьетнам
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг родился
13 декабря 1970 года в общине Анфыок уезда Мангтхит провинции Виньлонг.
В 1992 году окончил
факультет философии Национального университета Вьетнама в Хошимине, получив степень бакалавра. В 1999 году получил степень магистра в этом же университете.
Также окончил
аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, защитил диссертацию по политическим наукам.
18 ноября 1993 года вступил
в Компартию Вьетнама (КПВ).
В студенческие годы Во Ван Тхыонг работал
заместителем секретаря профсоюза Университета Хошимина. После окончания вуза занимал ряд должностей в Союзе молодежи города Хошимин.
С 2000 года – вице-президент Вьетнамской студенческой ассоциации.
С 2002 года – заместитель секретаря, с 2003 года – секретарь Союза молодежи города Хошимина.
С 2004 года – секретарь райкома партии.
В 2006 году был направлен
Политбюро на работу в Центральный союз молодежи и занимал должность постоянного секретаря, а затем был избран первым секретарем Центрального союза молодежи, занимал этот пост с января 2007 года.
В феврале 2008 года возглавил
Союз молодежи Вьетнама.
В 2007 году был избран
депутатом Национального собрания (парламента) Вьетнама 12-го созыва от провинции Виньлонг.
В январе 2011 года избран в Центральный комитет Компартии Вьетнама.
С августа 2011 года по апрель 2014 года Во Ван Тхыонг занимал должность секретаря провинциального партийного комитета провинции Куангнгай.
С апреля 2014 года был заместителем секретаря горкома партии Хошимина, позже руководил работой горкома партии Хошимина.
В январе 2016 года переизбран в Центральный комитет и избран членом Политбюро Компартии Вьетнама. В феврале 2016 года Политбюро официально назначило его на должность заведующего отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Вьетнама. Также возглавлял руководящий комитет ЦК партии по внешнему информированию.
В июле 2016 года Во Ван Тхыонг был избран
депутатом Национального собрания Вьетнама 14-го созыва от провинции Донгнай.
В январе 2021 года был переизбран в ЦК и Политбюро Компартии Вьетнама. В феврале 2021 года назначен постоянным членом Секретариата ЦК Коммунистической партии Вьетнама.
2 марта 2023 года Национальное собрание Вьетнама рассмотрело и утвердило кандидатуру Во Ван Тхыонга на пост президента страны. Во Ван Тхыонг принес присягу
перед депутатами парламента.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников