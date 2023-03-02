https://ria.ru/20230302/tkhyong-1855271617.html

Биография Во Ван Тхыонга

Биография Во Ван Тхыонга - РИА Новости, 02.03.2023

Биография Во Ван Тхыонга

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года в общине Анфыок уезда Мангтхит провинции Виньлонг. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:25

2023-03-02T09:25

2023-03-02T09:25

справки

вьетнам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855270873_0:296:3074:2025_1920x0_80_0_0_58b68878b4cd6c408f3c8b134969ff8e.jpg

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года в общине Анфыок уезда Мангтхит провинции Виньлонг. В 1992 году окончил факультет философии Национального университета Вьетнама в Хошимине, получив степень бакалавра. В 1999 году получил степень магистра в этом же университете. Также окончил аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, защитил диссертацию по политическим наукам. 18 ноября 1993 года вступил в Компартию Вьетнама (КПВ). В студенческие годы Во Ван Тхыонг работал заместителем секретаря профсоюза Университета Хошимина. После окончания вуза занимал ряд должностей в Союзе молодежи города Хошимин. С 2000 года – вице-президент Вьетнамской студенческой ассоциации. С 2002 года – заместитель секретаря, с 2003 года – секретарь Союза молодежи города Хошимина. С 2004 года – секретарь райкома партии. В 2006 году был направлен Политбюро на работу в Центральный союз молодежи и занимал должность постоянного секретаря, а затем был избран первым секретарем Центрального союза молодежи, занимал этот пост с января 2007 года. В феврале 2008 года возглавил Союз молодежи Вьетнама. В 2007 году был избран депутатом Национального собрания (парламента) Вьетнама 12-го созыва от провинции Виньлонг. В январе 2011 года избран в Центральный комитет Компартии Вьетнама. С августа 2011 года по апрель 2014 года Во Ван Тхыонг занимал должность секретаря провинциального партийного комитета провинции Куангнгай. С апреля 2014 года был заместителем секретаря горкома партии Хошимина, позже руководил работой горкома партии Хошимина. В январе 2016 года переизбран в Центральный комитет и избран членом Политбюро Компартии Вьетнама. В феврале 2016 года Политбюро официально назначило его на должность заведующего отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Вьетнама. Также возглавлял руководящий комитет ЦК партии по внешнему информированию. В июле 2016 года Во Ван Тхыонг был избран депутатом Национального собрания Вьетнама 14-го созыва от провинции Донгнай. В январе 2021 года был переизбран в ЦК и Политбюро Компартии Вьетнама. В феврале 2021 года назначен постоянным членом Секретариата ЦК Коммунистической партии Вьетнама. 2 марта 2023 года Национальное собрание Вьетнама рассмотрело и утвердило кандидатуру Во Ван Тхыонга на пост президента страны. Во Ван Тхыонг принес присягу перед депутатами парламента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, вьетнам