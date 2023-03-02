https://ria.ru/20230302/terrorizm-1855449066.html

Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом

Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом - РИА Новости, 02.03.2023

Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом

Президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:51

2023-03-02T17:51

2023-03-02T18:25

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением глобальной безопасности ядерных и радиоактивных материалов, сообщили в Белом доме. "Президент Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением глобальной безопасности ядерных и радиоактивных материалов", - говорится в распространенном заявлении. Документ направлен на борьбу с терроризмом с использованием оружия массового поражения, а также на предотвращение использования химического, биологического, радиологического и ядерного оружия негосударственными лицами в США и за пределами страны. Меморандум включает три направления, среди которых борьба с терроризмом с использованием оружия массового поражения, усиление безопасности ядерных материалов, а также усиление безопасности радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855211.html

сша

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в мире, джо байден, сша