https://ria.ru/20230302/terrorizm-1855449066.html
Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом
Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом - РИА Новости, 02.03.2023
Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом
Президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:51
2023-03-02T17:51
2023-03-02T18:25
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением глобальной безопасности ядерных и радиоактивных материалов, сообщили в Белом доме. "Президент Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением глобальной безопасности ядерных и радиоактивных материалов", - говорится в распространенном заявлении. Документ направлен на борьбу с терроризмом с использованием оружия массового поражения, а также на предотвращение использования химического, биологического, радиологического и ядерного оружия негосударственными лицами в США и за пределами страны. Меморандум включает три направления, среди которых борьба с терроризмом с использованием оружия массового поражения, усиление безопасности ядерных материалов, а также усиление безопасности радиоактивных материалов.
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в мире, джо байден, сша
Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом
Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с применением оружия массового поражения
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости.
Президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением глобальной безопасности ядерных и радиоактивных материалов, сообщили
в Белом доме.
"Президент Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением глобальной безопасности ядерных и радиоактивных материалов", - говорится в распространенном заявлении.
Документ направлен на борьбу с терроризмом с использованием оружия массового поражения, а также на предотвращение использования химического, биологического, радиологического и ядерного оружия негосударственными лицами в США и за пределами страны.
Меморандум включает три направления, среди которых борьба с терроризмом с использованием оружия массового поражения, усиление безопасности ядерных материалов, а также усиление безопасности радиоактивных материалов.
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