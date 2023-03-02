https://ria.ru/20230302/terakt-1855497231.html

Мать актера Канахина ужаснули сообщения об участии сына в брянском теракте

Мать актера Канахина ужаснули сообщения об участии сына в брянском теракте - РИА Новости, 02.03.2023

Мать актера Канахина ужаснули сообщения об участии сына в брянском теракте

Мать актера Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в теракте ВСУ в Брянской области, пришла в ужас от мысли, что ее сын мог бы воевать со своим... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T22:34

2023-03-02T22:34

2023-03-02T23:34

происшествия

брянская область

украина

россия

александр богомаз

владимир путин

фсб

театр луны

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мать актера Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в теракте ВСУ в Брянской области, пришла в ужас от мысли, что ее сын мог бы воевать со своим народом, рассказал корреспондент РИА Новости.После нападения украинских диверсантов на российский регион появилась информация о том, что в нем принимал участие Канахин. Так, фотографию с похожим на него человеком опубликовал Telegram-канал антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. Журналист агентства показал матери актера, Валентине Павловне, снимки, на которых, по предварительным данным, запечатлен Канахин во время нападения террористов на Брянскую область. Женщина отметила, что человек на фото и видеокадрах похож на ее сына, но сказать точно не может."Вообще-то, глаза похожи. Да похож... Трудно сказать", — призналась она.По словам Валентины Павловны, последний год Канахин "временно проживает" на Украине, они давно не общаются. При этом женщина ужаснулась от мысли, что сын мог бы напасть на Россию и соотечественников. "Чтобы он воевал против своего народа? Вряд ли. Глупость какая… Я просто в это не верю. Бандит, что ли, он какой-то — напал на Брянскую область?" — подытожила мать актера. В четверг утром губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию региона проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два мирных жителя. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.Сейчас ситуация в области, как сообщили в ФСБ, находится под контролем: украинских националистов выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Кирилл Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", а также играл в Театре Луны.Данные сведения опубликованы исключительно в информационных целях и имеют своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

https://ria.ru/20230302/terakty-1855447095.html

брянская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, украина, россия, александр богомаз, владимир путин, фсб, театр луны