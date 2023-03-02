https://ria.ru/20230302/terakt-1855456028.html

Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с Басаевым и Радуевым

Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с Басаевым и Радуевым - РИА Новости, 02.03.2023

Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с Басаевым и Радуевым

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с террористами Шамилем Басаевым и Салманом Радуевым. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:06

2023-03-02T18:06

2023-03-02T18:06

происшествия

брянская область

украина

северный кавказ

леонид слуцкий (политик)

шамиль басаев

александр богомаз

лдпр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с террористами Шамилем Басаевым и Салманом Радуевым. "Украинские военные окончательно перешли к террористическим методам. Нападение на мирные села Любечане и Сушаны Брянской области напоминает действия боевиков на Северном Кавказе в 1990-е: атаку на Буденновск, на Кизляр, на село Первомайское и др. теракты, а исполнителей приравнивает к таким международным террористам, как Басаев, Радуев… и иже с ними, кто давным-давно погружен на 2 метра под землю. Туда же дорога и их подражателям", - приводит слова Слуцкого телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме. По его словам, чудовищная ситуация в Брянской области – это прямое "подтверждение того, что Украина должна быть денацификацирована и демилитаризована". "С террористами мы переговоров не ведем. Все они должны быть уничтожены, а заказчики - обнаружены и жесточайшим образом наказаны", - отметил он. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.

https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

брянская область

украина

северный кавказ

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происшествия, брянская область, украина, северный кавказ, леонид слуцкий (политик), шамиль басаев, александр богомаз, лдпр, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)