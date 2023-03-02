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Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с Басаевым и Радуевым - РИА Новости, 02.03.2023
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18:06 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/terakt-1855456028.html
Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с Басаевым и Радуевым
Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с Басаевым и Радуевым - РИА Новости, 02.03.2023
Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с Басаевым и Радуевым
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с террористами Шамилем Басаевым и Салманом Радуевым. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:06
2023-03-02T18:06
происшествия
брянская область
украина
северный кавказ
леонид слуцкий (политик)
шамиль басаев
александр богомаз
лдпр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с террористами Шамилем Басаевым и Салманом Радуевым. "Украинские военные окончательно перешли к террористическим методам. Нападение на мирные села Любечане и Сушаны Брянской области напоминает действия боевиков на Северном Кавказе в 1990-е: атаку на Буденновск, на Кизляр, на село Первомайское и др. теракты, а исполнителей приравнивает к таким международным террористам, как Басаев, Радуев… и иже с ними, кто давным-давно погружен на 2 метра под землю. Туда же дорога и их подражателям", - приводит слова Слуцкого телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме. По его словам, чудовищная ситуация в Брянской области – это прямое "подтверждение того, что Украина должна быть денацификацирована и демилитаризована". "С террористами мы переговоров не ведем. Все они должны быть уничтожены, а заказчики - обнаружены и жесточайшим образом наказаны", - отметил он. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
брянская область
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происшествия, брянская область, украина, северный кавказ, леонид слуцкий (политик), шамиль басаев, александр богомаз, лдпр, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Украина, Северный Кавказ, Леонид Слуцкий (политик), Шамиль Басаев, Александр Богомаз, ЛДПР, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с Басаевым и Радуевым

Лидер ЛДПР Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с Басаевым и Радуевым

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий
Председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил напавших на села Брянской области с террористами Шамилем Басаевым и Салманом Радуевым.
"Украинские военные окончательно перешли к террористическим методам. Нападение на мирные села Любечане и Сушаны Брянской области напоминает действия боевиков на Северном Кавказе в 1990-е: атаку на Буденновск, на Кизляр, на село Первомайское и др. теракты, а исполнителей приравнивает к таким международным террористам, как Басаев, Радуев… и иже с ними, кто давным-давно погружен на 2 метра под землю. Туда же дорога и их подражателям", - приводит слова Слуцкого телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
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По его словам, чудовищная ситуация в Брянской области – это прямое "подтверждение того, что Украина должна быть денацификацирована и демилитаризована".
"С террористами мы переговоров не ведем. Все они должны быть уничтожены, а заказчики - обнаружены и жесточайшим образом наказаны", - отметил он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
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ПроисшествияБрянская областьУкраинаСеверный КавказЛеонид Слуцкий (политик)Шамиль БасаевАлександр БогомазЛДПРГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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