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В МИД Китая потребовали от США прекратить продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 02.03.2023
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10:31 02.03.2023 (обновлено: 10:46 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/tayvan-1855286732.html
В МИД Китая потребовали от США прекратить продажу оружия Тайваню
В МИД Китая потребовали от США прекратить продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 02.03.2023
В МИД Китая потребовали от США прекратить продажу оружия Тайваню
Китай призывает США прекратить продажу вооружений Тайваню, Пекин продолжит принимать необходимые меры для защиты своей безопасности, заявила на брифинге в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:31
2023-03-02T10:46
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
тайвань
министерство обороны сша
государственный департамент сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай призывает США прекратить продажу вооружений Тайваню, Пекин продолжит принимать необходимые меры для защиты своей безопасности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Китай призывает США строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню и военные связи между Тайбэем и Вашингтоном, а также перестать создавать напряженность в Тайваньском проливе", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что "Китай продолжит принимать решительные и действенные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".Продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, подрывает стабильность в районе острова, Китай выступает против, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также серьезно вредит отношениям Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что "Китай всегда решительно выступает против".Ранее Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения на общую сумму порядка 619 миллионов долларов. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230223/tayvan-1854001025.html
https://ria.ru/20230301/tayvan-1855004777.html
https://ria.ru/20230302/f-16-1855256609.html
китай
сша
вашингтон (штат)
тайвань
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), тайвань, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нэнси пелоси, f-16
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Тайвань, Министерство обороны США, Государственный департамент США, Нэнси Пелоси, F-16
В МИД Китая потребовали от США прекратить продажу оружия Тайваню

МИД Китая: продажа США оружия Тайваню наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай призывает США прекратить продажу вооружений Тайваню, Пекин продолжит принимать необходимые меры для защиты своей безопасности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай призывает США строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню и военные связи между Тайбэем и Вашингтоном, а также перестать создавать напряженность в Тайваньском проливе", - заявила дипломат.
Военнослужащий ВМС США в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
США планируют в разы увеличить число военных на Тайване, пишут СМИ
23 февраля, 16:12
Она подчеркнула, что "Китай продолжит принимать решительные и действенные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".
Продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, подрывает стабильность в районе острова, Китай выступает против, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также серьезно вредит отношениям Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что "Китай всегда решительно выступает против".
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Минобороны Тайваня отследило маневры ВМС КНР вблизи острова
1 марта, 04:44
Ранее Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения на общую сумму порядка 619 миллионов долларов. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16
Вчера, 05:58
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)ТайваньМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАНэнси ПелосиF-16
 
 
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