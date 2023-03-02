Минобороны Тайваня отследило 29 китайских самолетов вблизи острова
Минобороны Тайваня отследило за сутки 29 самолетов и четыре корабля ВМС КНР вблизи острова
Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
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"За период с 6.00 1 марта до 6.00 2 марта вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отмечается, что 21 самолет НОАК вошел в опознавательную зону ПВО острова, в том числе четыре истребителя J-16 и 17 истребителей J-10.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.