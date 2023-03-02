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Разгадана древняя тайна морского чудовища
Разгадана древняя тайна морского чудовища - РИА Новости, 02.03.2023
Разгадана древняя тайна морского чудовища
Австралийские ученые раскрыли тайну морского чудовища хафгуфа из скандинавских мифов — оказалось, за него в древности принимали китов, пишет The Telegraph. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T06:40
2023-03-02T06:40
2023-03-02T10:50
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Австралийские ученые раскрыли тайну морского чудовища хафгуфа из скандинавских мифов — оказалось, за него в древности принимали китов, пишет The Telegraph.Упоминание хафгуфа встречалось в исландских мифах до XVIII века, часто вместе с описаниями кракенов и русалок. Как говорится в легендах, это чудовище могло неподвижно замирать на поверхности воды с широко раскрытой пастью, дожидаясь добычи. Иногда в его пасть заплывали даже корабли, а моряки принимали его зубы за морские скалы. По мнению исследователей из австралийского Университета Флиндерса, в древних сагах о хафгуфе на самом деле описывается один из способов охоты кита. В последние годы этих млекопитающих замечали в подобном положении: вертикально на поверхности воды с широко раскрытой пастью, в ожидании, когда рыбы сами туда заплывут.Изначально ученые считали, что такой способ охоты появился у китов недавно, но изучение литературы, включая древние легенды о морских чудовищах, заставило поменять эту точку зрения. "Меня поразило, что скандинавское описание хафгуфа очень похоже на поведение, показанное на видео, где киты охотятся с помощью такой "ловушки", но сначала я подумал, что это просто интересное совпадение", — рассказал морской археолог, доктор Джон Маккарти.По словам доктора Эрин Себо, сейчас такое поведение китов встречается нечасто, но в древности люди видели его и приписывали хафгуфу.Ученые отмечают, что подобный способ охоты впервые зафиксировали у китов в 2011 году и с тех пор наблюдали несколько раз. По мнению специалистов, новые, незаметные технологии наблюдения (например, дроны) помогут более внимательно следить за китами и фиксировать то, что раньше упускалось из виду.
https://ria.ru/20230223/strely-1853834358.html
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в мире, австралия
Разгадана древняя тайна морского чудовища
Telegraph: австралийские ученые разгадали тайну чудовища хафгуфа из скандинавских мифов
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Австралийские ученые раскрыли тайну морского чудовища хафгуфа из скандинавских мифов — оказалось, за него в древности принимали китов, пишет
The Telegraph.
Упоминание хафгуфа встречалось в исландских мифах до XVIII века, часто вместе с описаниями кракенов и русалок. Как говорится в легендах, это чудовище могло неподвижно замирать на поверхности воды с широко раскрытой пастью, дожидаясь добычи. Иногда в его пасть заплывали даже корабли, а моряки принимали его зубы за морские скалы.
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По мнению исследователей из австралийского
Университета Флиндерса, в древних сагах о хафгуфе на самом деле описывается один из способов охоты кита. В последние годы этих млекопитающих замечали в подобном положении: вертикально на поверхности воды с широко раскрытой пастью, в ожидании, когда рыбы сами туда заплывут.
Изначально ученые считали, что такой способ охоты появился у китов недавно, но изучение литературы, включая древние легенды о морских чудовищах, заставило поменять эту точку зрения.
"Меня поразило, что скандинавское описание хафгуфа очень похоже на поведение, показанное на видео, где киты охотятся с помощью такой "ловушки", но сначала я подумал, что это просто интересное совпадение", — рассказал морской археолог, доктор Джон Маккарти.
По словам доктора Эрин Себо, сейчас такое поведение китов встречается нечасто, но в древности люди видели его и приписывали хафгуфу.
Ученые отмечают, что подобный способ охоты впервые зафиксировали у китов в 2011 году и с тех пор наблюдали несколько раз. По мнению специалистов, новые, незаметные технологии наблюдения (например, дроны) помогут более внимательно следить за китами и фиксировать то, что раньше упускалось из виду.
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