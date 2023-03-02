https://ria.ru/20230302/tayna-1855257997.html

Разгадана древняя тайна морского чудовища

Разгадана древняя тайна морского чудовища - РИА Новости, 02.03.2023

Разгадана древняя тайна морского чудовища

Австралийские ученые раскрыли тайну морского чудовища хафгуфа из скандинавских мифов — оказалось, за него в древности принимали китов, пишет The Telegraph. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T06:40

2023-03-02T06:40

2023-03-02T10:50

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Австралийские ученые раскрыли тайну морского чудовища хафгуфа из скандинавских мифов — оказалось, за него в древности принимали китов, пишет The Telegraph.Упоминание хафгуфа встречалось в исландских мифах до XVIII века, часто вместе с описаниями кракенов и русалок. Как говорится в легендах, это чудовище могло неподвижно замирать на поверхности воды с широко раскрытой пастью, дожидаясь добычи. Иногда в его пасть заплывали даже корабли, а моряки принимали его зубы за морские скалы. По мнению исследователей из австралийского Университета Флиндерса, в древних сагах о хафгуфе на самом деле описывается один из способов охоты кита. В последние годы этих млекопитающих замечали в подобном положении: вертикально на поверхности воды с широко раскрытой пастью, в ожидании, когда рыбы сами туда заплывут.Изначально ученые считали, что такой способ охоты появился у китов недавно, но изучение литературы, включая древние легенды о морских чудовищах, заставило поменять эту точку зрения. "Меня поразило, что скандинавское описание хафгуфа очень похоже на поведение, показанное на видео, где киты охотятся с помощью такой "ловушки", но сначала я подумал, что это просто интересное совпадение", — рассказал морской археолог, доктор Джон Маккарти.По словам доктора Эрин Себо, сейчас такое поведение китов встречается нечасто, но в древности люди видели его и приписывали хафгуфу.Ученые отмечают, что подобный способ охоты впервые зафиксировали у китов в 2011 году и с тех пор наблюдали несколько раз. По мнению специалистов, новые, незаметные технологии наблюдения (например, дроны) помогут более внимательно следить за китами и фиксировать то, что раньше упускалось из виду.

https://ria.ru/20230223/strely-1853834358.html

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