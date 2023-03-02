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Подбитый танк, предположительно российский, увезли из центра Таллина - РИА Новости, 02.03.2023
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13:53 02.03.2023 (обновлено: 13:57 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/tank-1855363427.html
Подбитый танк, предположительно российский, увезли из центра Таллина
Подбитый танк, предположительно российский, увезли из центра Таллина - РИА Новости, 02.03.2023
Подбитый танк, предположительно российский, увезли из центра Таллина
Экспонировавшийся на площади Свободы в центре Таллина, предположительно, российский танк Т-72, в четверг был увезен "на хранение", сообщил портал эстонского... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:53
2023-03-02T13:57
в мире
таллин
эстония
т-72 "урал"
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Экспонировавшийся на площади Свободы в центре Таллина, предположительно, российский танк Т-72, в четверг был увезен "на хранение", сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72. Танк был установлен на площади Свободы в Таллине и жители столицы начали приносить к нему цветы, которые тут же убирались охраной. После демонстрации танка в Таллине его планируют показать в других городах страны, а затем установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином. По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, танк будет находиться на хранении до начала турне по другим городам страны. "Для хранения танка найдено подходящее место, там он будет находиться до тех пор, пока его не повезут для показа в другие самоуправления", - сказал ERR Лилль. Он отказался сообщить, где именно будет временно находиться танк. Как ранее информировал ERR, эстонские города начинают отказываться от демонстрации танка, об этом сообщили власти Нарвы и Раквере, отмечая, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. Выжидательную позицию заняли в городе Йыхви. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, возможная транспортировка танка из Таллина в другие города продолжает обсуждаться с местными властями. Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина другой подбитый танк, направив дуло его орудия в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали. Посольство России в Германии охарактеризовало акцию проукраинских активистов с танком как провокацию, которая не получилась благодаря реакции жителей города.
https://ria.ru/20230227/tank-1854691109.html
https://ria.ru/20230227/berlin-1854629453.html
https://ria.ru/20230301/kishinev-1855001132.html
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в мире, таллин, эстония, т-72 "урал", россия
В мире, Таллин, Эстония, Т-72 "Урал", Россия
Подбитый танк, предположительно российский, увезли из центра Таллина

ERR: экспонировавшийся в центре Таллина подбитый танк Т-72 увезли на хранение

© AP Photo / Pavel GolovkinПодбитый танк Т-72, установленный на площади Свободы в центре Таллина, Эстония
Подбитый танк Т-72, установленный на площади Свободы в центре Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Подбитый танк Т-72, установленный на площади Свободы в центре Таллина, Эстония
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Экспонировавшийся на площади Свободы в центре Таллина, предположительно, российский танк Т-72, в четверг был увезен "на хранение", сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72. Танк был установлен на площади Свободы в Таллине и жители столицы начали приносить к нему цветы, которые тут же убирались охраной. После демонстрации танка в Таллине его планируют показать в других городах страны, а затем установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином.
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По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, танк будет находиться на хранении до начала турне по другим городам страны. "Для хранения танка найдено подходящее место, там он будет находиться до тех пор, пока его не повезут для показа в другие самоуправления", - сказал ERR Лилль. Он отказался сообщить, где именно будет временно находиться танк.
Как ранее информировал ERR, эстонские города начинают отказываться от демонстрации танка, об этом сообщили власти Нарвы и Раквере, отмечая, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. Выжидательную позицию заняли в городе Йыхви.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, возможная транспортировка танка из Таллина в другие города продолжает обсуждаться с местными властями.
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Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина другой подбитый танк, направив дуло его орудия в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы.
Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали. Посольство России в Германии охарактеризовало акцию проукраинских активистов с танком как провокацию, которая не получилась благодаря реакции жителей города.
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