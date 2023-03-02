https://ria.ru/20230302/taksi-1855263101.html

СМИ: Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов

СМИ: Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов - РИА Новости, 02.03.2023

СМИ: Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов

Минтранс намерен установить для таксистов ограничения, чтобы их рабочий день не превышал 12 часов, пишет газета "Известия". РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T07:56

2023-03-02T07:56

2023-03-02T10:30

россия

антон шапарин

национальный автомобильный союз

общество

авто

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минтранс намерен установить для таксистов ограничения, чтобы их рабочий день не превышал 12 часов, пишет газета "Известия". По информации издания, ведомство подготовило проект постановления "Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси". В соответствии с ним водитель, после того как отработает 12 часов, не сможет получить от агрегатора новый заказ.Как уточняют "Известия", водитель не сможет работать 12 часов подряд: не позже через пять часов с начала смены нужно будет сделать перерыв, иначе он временно перестанет получать заказы. Количество и продолжительность перерывов определяет сам работник, но суммарное время приостановки передачи заказа не должно превышать пять часов. Помимо этого, предполагается урегулировать количество получаемых заказов. Пока таксист не завершит предыдущую поездку, служба не предложит ему новую. По мнению экспертов, техническая сторона постановления требует доработки, несмотря на очевидные плюсы для безопасности как перевозчиков, так и пассажиров. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, многие водители такси работают с несколькими агрегаторами, а значит, не исключено, что, исчерпав лимит у одной службы, таксист начнет получать заказы у другой. Кроме того, новые правила могут создать и неудобства для водителей. Многие пассажиры жалуются на ожидание, пока водитель закончит предыдущую поездку. Отказ от беспрерывного получения заказов может привести к росту числа нарушений ПДД, связанных, например, с неправильной парковкой, или же к перепробегу, так как таксистам придется ехать без пассажиров.

https://ria.ru/20221229/taksi-1842287548.html

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россия, антон шапарин, национальный автомобильный союз, общество, авто