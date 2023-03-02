https://ria.ru/20230302/taksi-1855263101.html
СМИ: Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов
СМИ: Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов - РИА Новости, 02.03.2023
СМИ: Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов
Минтранс намерен установить для таксистов ограничения, чтобы их рабочий день не превышал 12 часов, пишет газета "Известия". РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:56
2023-03-02T07:56
2023-03-02T10:30
россия
антон шапарин
национальный автомобильный союз
общество
авто
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минтранс намерен установить для таксистов ограничения, чтобы их рабочий день не превышал 12 часов, пишет газета "Известия". По информации издания, ведомство подготовило проект постановления "Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси". В соответствии с ним водитель, после того как отработает 12 часов, не сможет получить от агрегатора новый заказ.Как уточняют "Известия", водитель не сможет работать 12 часов подряд: не позже через пять часов с начала смены нужно будет сделать перерыв, иначе он временно перестанет получать заказы. Количество и продолжительность перерывов определяет сам работник, но суммарное время приостановки передачи заказа не должно превышать пять часов. Помимо этого, предполагается урегулировать количество получаемых заказов. Пока таксист не завершит предыдущую поездку, служба не предложит ему новую. По мнению экспертов, техническая сторона постановления требует доработки, несмотря на очевидные плюсы для безопасности как перевозчиков, так и пассажиров. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, многие водители такси работают с несколькими агрегаторами, а значит, не исключено, что, исчерпав лимит у одной службы, таксист начнет получать заказы у другой. Кроме того, новые правила могут создать и неудобства для водителей. Многие пассажиры жалуются на ожидание, пока водитель закончит предыдущую поездку. Отказ от беспрерывного получения заказов может привести к росту числа нарушений ПДД, связанных, например, с неправильной парковкой, или же к перепробегу, так как таксистам придется ехать без пассажиров.
https://ria.ru/20221229/taksi-1842287548.html
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россия, антон шапарин, национальный автомобильный союз, общество, авто
Россия, Антон Шапарин, Национальный автомобильный союз, Общество, Авто
СМИ: Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов
"Известия": Минтранс России предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Минтранс намерен установить для таксистов ограничения, чтобы их рабочий день не превышал 12 часов, пишет газета "Известия"
.
По информации издания, ведомство подготовило проект постановления "Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси". В соответствии с ним водитель, после того как отработает 12 часов, не сможет получить от агрегатора новый заказ.
«
"В Минтрансе считают, что это позволит свести к минимуму риски происшествий и причинения вреда здоровью граждан", — говорится в статье.
Как уточняют "Известия", водитель не сможет работать 12 часов подряд: не позже через пять часов с начала смены нужно будет сделать перерыв, иначе он временно перестанет получать заказы. Количество и продолжительность перерывов определяет сам работник, но суммарное время приостановки передачи заказа не должно превышать пять часов.
Помимо этого, предполагается урегулировать количество получаемых заказов. Пока таксист не завершит предыдущую поездку, служба не предложит ему новую.
По мнению экспертов, техническая сторона постановления требует доработки, несмотря на очевидные плюсы для безопасности как перевозчиков, так и пассажиров. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин
, многие водители такси работают с несколькими агрегаторами, а значит, не исключено, что, исчерпав лимит у одной службы, таксист начнет получать заказы у другой.
Кроме того, новые правила могут создать и неудобства для водителей. Многие пассажиры жалуются на ожидание, пока водитель закончит предыдущую поездку. Отказ от беспрерывного получения заказов может привести к росту числа нарушений ПДД, связанных, например, с неправильной парковкой, или же к перепробегу, так как таксистам придется ехать без пассажиров.
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