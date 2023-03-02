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Омский губернатор Бурков посетил Таджикистан - РИА Новости, 02.03.2023
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
12:50 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/tadzhikistan-1855332171.html
Омский губернатор Бурков посетил Таджикистан
Омский губернатор Бурков посетил Таджикистан - РИА Новости, 02.03.2023
Омский губернатор Бурков посетил Таджикистан
Губернатор Омской области Александр Бурков посетил Душанбе в рамках конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:50
2023-03-02T12:50
омская область
россия
омская область
таджикистан
александр бурков
михаил мишустин
алексей текслер
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ОМСК, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков посетил Душанбе в рамках конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана", рассказали в пресс-службе областного правительства. Омская делегация с 1 по 3 марта работает в столице Таджикистана. Целью конференции стало расширение сотрудничества между Россией и Республикой Таджикистан. Российскую миссию возглавляет председатель правительства России Михаил Мишустин. Помимо губернатора Омской области, в делегации участвуют руководитель Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. "Омская область сегодня является одним из передовых регионов в плане выстраивания взаимоотношений со странами Центрально-Азиатского региона. С учетом нашего удачного опыта взаимодействия с Таджикистаном нашу делегацию пригласили на конференцию по межрегиональному сотрудничеству. Нам есть что сказать, есть определённые достижения. Мы только за последний год увеличили объем внешнеторговых поставок в четыре с лишним раза", — рассказал о целях визита в Душанбе Александр Бурков. Александр Бурков представит доклад о развитии межрегионального сотрудничества Омской области с Таджикистаном на пленарном заседании конференции. Также он подпишет дорожную карту по взаимодействию с Хатлонской областью. Помимо этого, состоится заседание Российско-Таджикского делового совета, встреча Александра Буркова с начальником Таджикских железных дорог и министром сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбоном Хокирзодой, биржа контактов между омскими и таджикскими компаниями.
https://ria.ru/20230216/omsk-1852421798.html
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россия, омская область, таджикистан, александр бурков, михаил мишустин, алексей текслер
Омская область , Россия, Омская область, Таджикистан, Александр Бурков, Михаил Мишустин, Алексей Текслер
Омский губернатор Бурков посетил Таджикистан

Губернатор Бурков посетил Таджикистан для налаживания сотрудничества между регионами

© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков посетил Душанбе в рамках конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана", рассказали в пресс-службе областного правительства.
Омская делегация с 1 по 3 марта работает в столице Таджикистана. Целью конференции стало расширение сотрудничества между Россией и Республикой Таджикистан. Российскую миссию возглавляет председатель правительства России Михаил Мишустин. Помимо губернатора Омской области, в делегации участвуют руководитель Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
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"Омская область сегодня является одним из передовых регионов в плане выстраивания взаимоотношений со странами Центрально-Азиатского региона. С учетом нашего удачного опыта взаимодействия с Таджикистаном нашу делегацию пригласили на конференцию по межрегиональному сотрудничеству. Нам есть что сказать, есть определённые достижения. Мы только за последний год увеличили объем внешнеторговых поставок в четыре с лишним раза", — рассказал о целях визита в Душанбе Александр Бурков.
Александр Бурков представит доклад о развитии межрегионального сотрудничества Омской области с Таджикистаном на пленарном заседании конференции. Также он подпишет дорожную карту по взаимодействию с Хатлонской областью. Помимо этого, состоится заседание Российско-Таджикского делового совета, встреча Александра Буркова с начальником Таджикских железных дорог и министром сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбоном Хокирзодой, биржа контактов между омскими и таджикскими компаниями.
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Омская областьРоссияОмская областьТаджикистанАлександр БурковМихаил МишустинАлексей Текслер
 
 
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