https://ria.ru/20230302/tadzhikistan-1855332171.html

Омский губернатор Бурков посетил Таджикистан

Омский губернатор Бурков посетил Таджикистан - РИА Новости, 02.03.2023

Омский губернатор Бурков посетил Таджикистан

Губернатор Омской области Александр Бурков посетил Душанбе в рамках конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:50

2023-03-02T12:50

2023-03-02T12:50

омская область

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омская область

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ОМСК, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков посетил Душанбе в рамках конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана", рассказали в пресс-службе областного правительства. Омская делегация с 1 по 3 марта работает в столице Таджикистана. Целью конференции стало расширение сотрудничества между Россией и Республикой Таджикистан. Российскую миссию возглавляет председатель правительства России Михаил Мишустин. Помимо губернатора Омской области, в делегации участвуют руководитель Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. "Омская область сегодня является одним из передовых регионов в плане выстраивания взаимоотношений со странами Центрально-Азиатского региона. С учетом нашего удачного опыта взаимодействия с Таджикистаном нашу делегацию пригласили на конференцию по межрегиональному сотрудничеству. Нам есть что сказать, есть определённые достижения. Мы только за последний год увеличили объем внешнеторговых поставок в четыре с лишним раза", — рассказал о целях визита в Душанбе Александр Бурков. Александр Бурков представит доклад о развитии межрегионального сотрудничества Омской области с Таджикистаном на пленарном заседании конференции. Также он подпишет дорожную карту по взаимодействию с Хатлонской областью. Помимо этого, состоится заседание Российско-Таджикского делового совета, встреча Александра Буркова с начальником Таджикских железных дорог и министром сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбоном Хокирзодой, биржа контактов между омскими и таджикскими компаниями.

https://ria.ru/20230216/omsk-1852421798.html

https://ria.ru/20230116/ucheniya-1845214159.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омская область, таджикистан, александр бурков, михаил мишустин, алексей текслер