Омский губернатор Бурков посетил Таджикистан
Губернатор Бурков посетил Таджикистан для налаживания сотрудничества между регионами
© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков посетил Душанбе в рамках конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана", рассказали в пресс-службе областного правительства.
Омская делегация с 1 по 3 марта работает в столице Таджикистана. Целью конференции стало расширение сотрудничества между Россией и Республикой Таджикистан. Российскую миссию возглавляет председатель правительства России Михаил Мишустин. Помимо губернатора Омской области, в делегации участвуют руководитель Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
"Омская область сегодня является одним из передовых регионов в плане выстраивания взаимоотношений со странами Центрально-Азиатского региона. С учетом нашего удачного опыта взаимодействия с Таджикистаном нашу делегацию пригласили на конференцию по межрегиональному сотрудничеству. Нам есть что сказать, есть определённые достижения. Мы только за последний год увеличили объем внешнеторговых поставок в четыре с лишним раза", — рассказал о целях визита в Душанбе Александр Бурков.
Александр Бурков представит доклад о развитии межрегионального сотрудничества Омской области с Таджикистаном на пленарном заседании конференции. Также он подпишет дорожную карту по взаимодействию с Хатлонской областью. Помимо этого, состоится заседание Российско-Таджикского делового совета, встреча Александра Буркова с начальником Таджикских железных дорог и министром сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбоном Хокирзодой, биржа контактов между омскими и таджикскими компаниями.