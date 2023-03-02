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В США признали невиновным мужчину, отсидевшего 38 лет в тюрьме за убийство - РИА Новости, 02.03.2023
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17:26 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/sud-1855441367.html
В США признали невиновным мужчину, отсидевшего 38 лет в тюрьме за убийство
В США признали невиновным мужчину, отсидевшего 38 лет в тюрьме за убийство - РИА Новости, 02.03.2023
В США признали невиновным мужчину, отсидевшего 38 лет в тюрьме за убийство
Суд в США признал невиновным американца Мариса Хастингса после 38 лет тюремного заключения за убийство, которого, как выяснилось, он не совершал, передает ABC... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:26
2023-03-02T17:26
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Суд в США признал невиновным американца Мариса Хастингса после 38 лет тюремного заключения за убийство, которого, как выяснилось, он не совершал, передает ABC News. "Мужчина, который провел более 38 лет в заключении за убийство, которого он не совершал, был признан невиновным судьей в Лос-Анджелесе", - говорится в публикации. Решение признать Хастингса невиновным было принято в среду, при этом сам мужчина был выпущен из тюрьмы в октябре 2022 года после того, как долго не проводившийся тест ДНК указал на другого подозреваемого. Изначально Хастингса приговорили к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение.
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в мире, сша
В мире, США
В США признали невиновным мужчину, отсидевшего 38 лет в тюрьме за убийство

ABC News: суд в США признал невиновным мужчину, который провел 38 лет в тюрьме за убийство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Суд в США признал невиновным американца Мариса Хастингса после 38 лет тюремного заключения за убийство, которого, как выяснилось, он не совершал, передает ABC News.
"Мужчина, который провел более 38 лет в заключении за убийство, которого он не совершал, был признан невиновным судьей в Лос-Анджелесе", - говорится в публикации.
Решение признать Хастингса невиновным было принято в среду, при этом сам мужчина был выпущен из тюрьмы в октябре 2022 года после того, как долго не проводившийся тест ДНК указал на другого подозреваемого. Изначально Хастингса приговорили к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение.
Robert DuBoise - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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