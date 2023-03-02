https://ria.ru/20230302/sud-1855441367.html

В США признали невиновным мужчину, отсидевшего 38 лет в тюрьме за убийство

В США признали невиновным мужчину, отсидевшего 38 лет в тюрьме за убийство - РИА Новости, 02.03.2023

В США признали невиновным мужчину, отсидевшего 38 лет в тюрьме за убийство

Суд в США признал невиновным американца Мариса Хастингса после 38 лет тюремного заключения за убийство, которого, как выяснилось, он не совершал, передает ABC... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:26

2023-03-02T17:26

2023-03-02T17:26

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Суд в США признал невиновным американца Мариса Хастингса после 38 лет тюремного заключения за убийство, которого, как выяснилось, он не совершал, передает ABC News. "Мужчина, который провел более 38 лет в заключении за убийство, которого он не совершал, был признан невиновным судьей в Лос-Анджелесе", - говорится в публикации. Решение признать Хастингса невиновным было принято в среду, при этом сам мужчина был выпущен из тюрьмы в октябре 2022 года после того, как долго не проводившийся тест ДНК указал на другого подозреваемого. Изначально Хастингса приговорили к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение.

https://ria.ru/20211010/osuzhdennyy-1753848030.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша