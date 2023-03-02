https://ria.ru/20230302/stabilnost-1855385121.html
Рябков не исключил расширения соглашения по стратегической стабильности
Рябков не исключил расширения соглашения по стратегической стабильности - РИА Новости, 02.03.2023
Рябков не исключил расширения соглашения по стратегической стабильности
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что к действующим соглашениям о стратегической стабильности могут присоединиться и другие страны. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:00
2023-03-02T15:00
2023-03-02T15:06
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женева (город)
франция
владимир путин
сергей рябков
нато
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в мире
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что к действующим соглашениям о стратегической стабильности могут присоединиться и другие страны. "Присоединение новых стран к действующим договорам по стратегической стабильности возможно, если есть политическая воля", - заявил он в Женеве. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Рябков.
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россия, женева (город), франция, владимир путин, сергей рябков, нато, договор снв-3, в мире
Россия, Женева (город), Франция, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО, Договор СНВ-3, В мире
Рябков не исключил расширения соглашения по стратегической стабильности
Рябков не исключил присоединения других стран к договорам по стратегической стабильности