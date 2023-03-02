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Рябков не исключил расширения соглашения по стратегической стабильности - РИА Новости, 02.03.2023
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15:00 02.03.2023 (обновлено: 15:06 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/stabilnost-1855385121.html
Рябков не исключил расширения соглашения по стратегической стабильности
Рябков не исключил расширения соглашения по стратегической стабильности - РИА Новости, 02.03.2023
Рябков не исключил расширения соглашения по стратегической стабильности
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что к действующим соглашениям о стратегической стабильности могут присоединиться и другие страны. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:00
2023-03-02T15:06
россия
женева (город)
франция
владимир путин
сергей рябков
нато
договор снв-3
в мире
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что к действующим соглашениям о стратегической стабильности могут присоединиться и другие страны. "Присоединение новых стран к действующим договорам по стратегической стабильности возможно, если есть политическая воля", - заявил он в Женеве. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Рябков.
https://ria.ru/20230302/dsnv-1855372673.html
россия
женева (город)
франция
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россия, женева (город), франция, владимир путин, сергей рябков, нато, договор снв-3, в мире
Россия, Женева (город), Франция, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО, Договор СНВ-3, В мире
Рябков не исключил расширения соглашения по стратегической стабильности

Рябков не исключил присоединения других стран к договорам по стратегической стабильности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Рябков. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что к действующим соглашениям о стратегической стабильности могут присоединиться и другие страны.
"Присоединение новых стран к действующим договорам по стратегической стабильности возможно, если есть политическая воля", - заявил он в Женеве.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Рябков.
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РоссияЖенева (город)ФранцияВладимир ПутинСергей РябковНАТОДоговор СНВ-3В мире
 
 
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