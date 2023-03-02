https://ria.ru/20230302/ssha-1855496140.html
В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ
В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ
Уставшие от спонсирования Украины западные страны требуют от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться, заявил в интервью Newsweek РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T22:20
2023-03-02T22:20
2023-03-02T23:17
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Уставшие от спонсирования Украины западные страны требуют от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться, заявил в интервью Newsweek полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан."Важно показать прогресс на поле боя", — сказал он.По мнению американского военного, западные союзники Украины начинают негативно реагировать на запросы новых военных поставок украинским солдатам. При этом ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева."Весной мы увидим, как обстоит дело. Россия может продвинуться в Донбассе", — добавил он.Эксперт уверен, что отсутствие военных успехов ВСУ будет расцениваться Западом как победа России.
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855490171.html
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855456690.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cd6b1e92e4d912e330b8f721f8c8772a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, США
В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ
Полковник морской пехоты США Кансиан: ради нового оружия ВСУ нужно показать результат