https://ria.ru/20230302/ssha-1855496140.html

В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ

В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023

В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ

Уставшие от спонсирования Украины западные страны требуют от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться, заявил в интервью Newsweek РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T22:20

2023-03-02T22:20

2023-03-02T23:17

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украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Уставшие от спонсирования Украины западные страны требуют от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться, заявил в интервью Newsweek полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан."Важно показать прогресс на поле боя", — сказал он.По мнению американского военного, западные союзники Украины начинают негативно реагировать на запросы новых военных поставок украинским солдатам. При этом ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева."Весной мы увидим, как обстоит дело. Россия может продвинуться в Донбассе", — добавил он.Эксперт уверен, что отсутствие военных успехов ВСУ будет расцениваться Западом как победа России.

https://ria.ru/20230302/rossiya-1855490171.html

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855456690.html

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россия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, сша