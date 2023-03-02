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В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
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22:20 02.03.2023 (обновлено: 23:17 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ssha-1855496140.html
В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ
В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ
Уставшие от спонсирования Украины западные страны требуют от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться, заявил в интервью Newsweek РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T22:20
2023-03-02T23:17
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
сша
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Уставшие от спонсирования Украины западные страны требуют от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться, заявил в интервью Newsweek полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан."Важно показать прогресс на поле боя", — сказал он.По мнению американского военного, западные союзники Украины начинают негативно реагировать на запросы новых военных поставок украинским солдатам. При этом ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева."Весной мы увидим, как обстоит дело. Россия может продвинуться в Донбассе", — добавил он.Эксперт уверен, что отсутствие военных успехов ВСУ будет расцениваться Западом как победа России.
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855490171.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, США
В США рассказали о новых требованиях Запада к ВСУ

Полковник морской пехоты США Кансиан: ради нового оружия ВСУ нужно показать результат

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Уставшие от спонсирования Украины западные страны требуют от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться, заявил в интервью Newsweek полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан.
"Важно показать прогресс на поле боя", — сказал он.
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По мнению американского военного, западные союзники Украины начинают негативно реагировать на запросы новых военных поставок украинским солдатам. При этом ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева.
"Весной мы увидим, как обстоит дело. Россия может продвинуться в Донбассе", — добавил он.
Эксперт уверен, что отсутствие военных успехов ВСУ будет расцениваться Западом как победа России.
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