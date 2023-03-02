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США и союзники проводят военно-космические программы, заявил Рябков
США и союзники проводят военно-космические программы, заявил Рябков - РИА Новости, 02.03.2023
США и союзники проводят военно-космические программы, заявил Рябков
США и их союзники пытаются обесценить достигнутые договоренности по недопущению гонки вооружения в космосе и вести работу по своим правилам, заявил в четверг... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:27
2023-03-02T12:27
2023-03-02T12:27
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. США и их союзники пытаются обесценить достигнутые договоренности по недопущению гонки вооружения в космосе и вести работу по своим правилам, заявил в четверг замглавы МИД России Сергей Рябков. Выступая в Женеве на Конференции по разоружению, он подчеркнул, что Москва особо концентрируется на вопросе разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. "Востребованность такой договорённости существенно возросла ввиду реализации США и их союзниками военно-космических программ для проведения боевых операций и достижения военного превосходства в космосе. Это единственный путь, который позволит избежать "вепонизации" космического пространства, а значит, и вооруженных конфликтов на околоземных орбитах", - сказал Рябков. Он напомнил, что основа для работы в этом направлении есть - это проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, представленный Россией и Китаем на рассмотрение Конференции. "В последнее время предпринимаются активные попытки не только обесценить прежние достижения и наработки в данной области, но и сформулировать некие новые правила, регулирующие на условиях США и их союзников возможное военное противостояние в космосе. Предлагаемые западные странами малоэффективные меры в рамках концепции так называемого "ответственного" поведения в космосе не способны решить главную задачу – сохранить космическое пространство в качестве зоны общей безопасности, свободной от вооруженного противостояния. Наоборот, они задуманы как завеса для ускоренного создания боевого космического потенциала и его применения", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854173029.html
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космос - риа наука, сша, россия, женева (город), сергей рябков, в мире, оон
Космос - РИА Наука, США, Россия, Женева (город), Сергей Рябков, В мире, ООН
США и союзники проводят военно-космические программы, заявил Рябков
Рябкова: США пытаются обесценить договоренности по недопущению гонки вооружения в космосе
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. США и их союзники пытаются обесценить достигнутые договоренности по недопущению гонки вооружения в космосе и вести работу по своим правилам, заявил в четверг замглавы МИД России Сергей Рябков.
Выступая в Женеве
на Конференции по разоружению, он подчеркнул, что Москва
особо концентрируется на вопросе разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
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"Востребованность такой договорённости существенно возросла ввиду реализации США и их союзниками военно-космических программ для проведения боевых операций и достижения военного превосходства в космосе. Это единственный путь, который позволит избежать "вепонизации" космического пространства, а значит, и вооруженных конфликтов на околоземных орбитах", - сказал Рябков.
Он напомнил, что основа для работы в этом направлении есть - это проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, представленный Россией и Китаем
на рассмотрение Конференции.
"В последнее время предпринимаются активные попытки не только обесценить прежние достижения и наработки в данной области, но и сформулировать некие новые правила, регулирующие на условиях США и их союзников возможное военное противостояние в космосе. Предлагаемые западные странами малоэффективные меры в рамках концепции так называемого "ответственного" поведения в космосе не способны решить главную задачу – сохранить космическое пространство в качестве зоны общей безопасности, свободной от вооруженного противостояния. Наоборот, они задуманы как завеса для ускоренного создания боевого космического потенциала и его применения", - сказал Рябков.
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