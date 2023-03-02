https://ria.ru/20230302/srok-1855498482.html

В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону

В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону - РИА Новости, 02.03.2023

В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону

Жителю Одессы дали условный срок за "непатриотические" разговоры по телефону, пишет издание "Думская". РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T22:43

2023-03-02T22:43

2023-03-02T23:33

одесса

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жителю Одессы дали условный срок за "непатриотические" разговоры по телефону, пишет издание "Думская"."К двум годам условно приговорили одессита, который вел непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному", — говорится в публикации.По данным СМИ, Приморский суд Одессы вынес приговор, основываясь только на аудиозаписях, полученных при прослушке телефона обвиняемого. Издание привело выдержки из судебных документов. "Был бы мой дед жив, он бы сказал (зачем. — Прим. ред.) тут этот Бандера. <...> Вчера он стрелял в меня, а я сегодня его героем должен считать. <...> Иди броди!" — цитирует "Думская" стенограмму "прослушек" осужденного. Сообщается, что мужчина пошел на сделку со следствием и "раскаялся" в содеянном, избежав первоначального приговора на три года тюрьмы. При этом судья составил для осужденного список литературы и обязал его прочитать некоторые книги по истории Украины, среди которых: "Самостоятельная Украина" Николая Михновского, "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергея Плохия и "Разделение России" Юрия Липы.

https://ria.ru/20230228/ulitsy-1854914502.html

https://ria.ru/20230217/odessa-1852668466.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, украина, в мире