Рейтинг@Mail.ru
В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 02.03.2023 (обновлено: 23:33 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/srok-1855498482.html
В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону
В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону - РИА Новости, 02.03.2023
В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону
Жителю Одессы дали условный срок за "непатриотические" разговоры по телефону, пишет издание "Думская". РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T22:43
2023-03-02T23:33
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жителю Одессы дали условный срок за "непатриотические" разговоры по телефону, пишет издание "Думская"."К двум годам условно приговорили одессита, который вел непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному", — говорится в публикации.По данным СМИ, Приморский суд Одессы вынес приговор, основываясь только на аудиозаписях, полученных при прослушке телефона обвиняемого. Издание привело выдержки из судебных документов. "Был бы мой дед жив, он бы сказал (зачем. — Прим. ред.) тут этот Бандера. &lt;...&gt; Вчера он стрелял в меня, а я сегодня его героем должен считать. &lt;...&gt; Иди броди!" — цитирует "Думская" стенограмму "прослушек" осужденного. Сообщается, что мужчина пошел на сделку со следствием и "раскаялся" в содеянном, избежав первоначального приговора на три года тюрьмы. При этом судья составил для осужденного список литературы и обязал его прочитать некоторые книги по истории Украины, среди которых: "Самостоятельная Украина" Николая Михновского, "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергея Плохия и "Разделение России" Юрия Липы.
https://ria.ru/20230228/ulitsy-1854914502.html
https://ria.ru/20230217/odessa-1852668466.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d2c1636974f6278753b3a96f4e048e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, в мире
Одесса, Украина, В мире
В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону

Думская: жителю Одессы дали два года условно за непатриотический разговор по телефону

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жителю Одессы дали условный срок за "непатриотические" разговоры по телефону, пишет издание "Думская".
"К двум годам условно приговорили одессита, который вел непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному", — говорится в публикации.
Харьков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
28 февраля, 17:35
По данным СМИ, Приморский суд Одессы вынес приговор, основываясь только на аудиозаписях, полученных при прослушке телефона обвиняемого. Издание привело выдержки из судебных документов.
"Был бы мой дед жив, он бы сказал (зачем. — Прим. ред.) тут этот Бандера. <...> Вчера он стрелял в меня, а я сегодня его героем должен считать. <...> Иди броди!" — цитирует "Думская" стенограмму "прослушек" осужденного.
Сообщается, что мужчина пошел на сделку со следствием и "раскаялся" в содеянном, избежав первоначального приговора на три года тюрьмы. При этом судья составил для осужденного список литературы и обязал его прочитать некоторые книги по истории Украины, среди которых: "Самостоятельная Украина" Николая Михновского, "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергея Плохия и "Разделение России" Юрия Липы.
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
В Одессе кафе отказалось обслуживать клиентку, требовавшую меню на мове
17 февраля, 13:51
 
ОдессаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала