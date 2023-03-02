https://ria.ru/20230302/srok-1855498482.html
В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону
В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону - РИА Новости, 02.03.2023
В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону
Жителю Одессы дали условный срок за "непатриотические" разговоры по телефону, пишет издание "Думская". РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T22:43
2023-03-02T22:43
2023-03-02T23:33
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жителю Одессы дали условный срок за "непатриотические" разговоры по телефону, пишет издание "Думская"."К двум годам условно приговорили одессита, который вел непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному", — говорится в публикации.По данным СМИ, Приморский суд Одессы вынес приговор, основываясь только на аудиозаписях, полученных при прослушке телефона обвиняемого. Издание привело выдержки из судебных документов. "Был бы мой дед жив, он бы сказал (зачем. — Прим. ред.) тут этот Бандера. <...> Вчера он стрелял в меня, а я сегодня его героем должен считать. <...> Иди броди!" — цитирует "Думская" стенограмму "прослушек" осужденного. Сообщается, что мужчина пошел на сделку со следствием и "раскаялся" в содеянном, избежав первоначального приговора на три года тюрьмы. При этом судья составил для осужденного список литературы и обязал его прочитать некоторые книги по истории Украины, среди которых: "Самостоятельная Украина" Николая Михновского, "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергея Плохия и "Разделение России" Юрия Липы.
https://ria.ru/20230228/ulitsy-1854914502.html
https://ria.ru/20230217/odessa-1852668466.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d2c1636974f6278753b3a96f4e048e5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, в мире
В Одессе мужчине дали условный срок за непатриотичные разговоры по телефону
Думская: жителю Одессы дали два года условно за непатриотический разговор по телефону
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Жителю Одессы дали условный срок за "непатриотические" разговоры по телефону, пишет издание "Думская
".
"К двум годам условно приговорили одессита, который вел непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному", — говорится в публикации.
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
По данным СМИ, Приморский суд Одессы вынес приговор, основываясь только на аудиозаписях, полученных при прослушке телефона обвиняемого. Издание привело выдержки из судебных документов.
"Был бы мой дед жив, он бы сказал (зачем. — Прим. ред.) тут этот Бандера. <...> Вчера он стрелял в меня, а я сегодня его героем должен считать. <...> Иди броди!" — цитирует "Думская" стенограмму "прослушек" осужденного.
Сообщается, что мужчина пошел на сделку со следствием и "раскаялся" в содеянном, избежав первоначального приговора на три года тюрьмы. При этом судья составил для осужденного список литературы и обязал его прочитать некоторые книги по истории Украины
, среди которых: "Самостоятельная Украина" Николая Михновского, "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергея Плохия и "Разделение России" Юрия Липы.
В Одессе кафе отказалось обслуживать клиентку, требовавшую меню на мове