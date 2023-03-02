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В Ленинградской области создатель нарколаборатории получил пожизненный срок - РИА Новости, 02.03.2023
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18:17 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/srok-1855458438.html
В Ленинградской области создатель нарколаборатории получил пожизненный срок
В Ленинградской области создатель нарколаборатории получил пожизненный срок - РИА Новости, 02.03.2023
В Ленинградской области создатель нарколаборатории получил пожизненный срок
Суд приговорил организатора нарколаборатории в Ленобласти к пожизненному заключению, его сообщники получили от 17 до 20 лет лишения свободы, сообщает МВД Медиа... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:17
2023-03-02T18:17
происшествия
ленинградская область
тосненский район
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Суд приговорил организатора нарколаборатории в Ленобласти к пожизненному заключению, его сообщники получили от 17 до 20 лет лишения свободы, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя Ирину Волк. "Организатору нарколаборатории назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, его сообщникам – от 17 до 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заявила Волк. Добавляется, что в августе 2019 года злоумышленники приобрели ангар в поселке Обуховец Тосненского района Ленобласти, где оборудовали нарколабораторию. В последующие три месяца они изготовили более 2,5 тонн наркотического средства альфа-PVP. При обыске в помещении лаборатории было обнаружено и изъято 68 тонн различных химических реактивов. Согласно заключению эксперта, из указанных веществ можно было изготовить свыше шести тонн наркотиков. "Кроме того, в ходе предварительного расследования был установлен факт сбыта сообщниками 20 килограммов изготовленных наркотиков на территории города Иркутска", - сообщила Ирина Волк. Всего на скамье подсудимых оказалось четыре человека, все они признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств.
https://ria.ru/20230116/magas-1845163819.html
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происшествия, ленинградская область, тосненский район, ирина волк
Происшествия, Ленинградская область, Тосненский район, Ирина Волк
В Ленинградской области создатель нарколаборатории получил пожизненный срок

МВД: в Ленинградской области создатель нарколаборатории получил пожизненный срок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Суд приговорил организатора нарколаборатории в Ленобласти к пожизненному заключению, его сообщники получили от 17 до 20 лет лишения свободы, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя Ирину Волк.
"Организатору нарколаборатории назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, его сообщникам – от 17 до 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заявила Волк.
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Добавляется, что в августе 2019 года злоумышленники приобрели ангар в поселке Обуховец Тосненского района Ленобласти, где оборудовали нарколабораторию. В последующие три месяца они изготовили более 2,5 тонн наркотического средства альфа-PVP.
При обыске в помещении лаборатории было обнаружено и изъято 68 тонн различных химических реактивов. Согласно заключению эксперта, из указанных веществ можно было изготовить свыше шести тонн наркотиков.
"Кроме того, в ходе предварительного расследования был установлен факт сбыта сообщниками 20 килограммов изготовленных наркотиков на территории города Иркутска", - сообщила Ирина Волк.
Всего на скамье подсудимых оказалось четыре человека, все они признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств.
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ПроисшествияЛенинградская областьТосненский районИрина Волк
 
 
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