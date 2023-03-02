https://ria.ru/20230302/srok-1855458438.html

В Ленинградской области создатель нарколаборатории получил пожизненный срок

В Ленинградской области создатель нарколаборатории получил пожизненный срок - РИА Новости, 02.03.2023

В Ленинградской области создатель нарколаборатории получил пожизненный срок

Суд приговорил организатора нарколаборатории в Ленобласти к пожизненному заключению, его сообщники получили от 17 до 20 лет лишения свободы, сообщает МВД Медиа... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:17

2023-03-02T18:17

2023-03-02T18:17

происшествия

ленинградская область

тосненский район

ирина волк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Суд приговорил организатора нарколаборатории в Ленобласти к пожизненному заключению, его сообщники получили от 17 до 20 лет лишения свободы, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя Ирину Волк. "Организатору нарколаборатории назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, его сообщникам – от 17 до 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заявила Волк. Добавляется, что в августе 2019 года злоумышленники приобрели ангар в поселке Обуховец Тосненского района Ленобласти, где оборудовали нарколабораторию. В последующие три месяца они изготовили более 2,5 тонн наркотического средства альфа-PVP. При обыске в помещении лаборатории было обнаружено и изъято 68 тонн различных химических реактивов. Согласно заключению эксперта, из указанных веществ можно было изготовить свыше шести тонн наркотиков. "Кроме того, в ходе предварительного расследования был установлен факт сбыта сообщниками 20 килограммов изготовленных наркотиков на территории города Иркутска", - сообщила Ирина Волк. Всего на скамье подсудимых оказалось четыре человека, все они признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств.

https://ria.ru/20230116/magas-1845163819.html

https://ria.ru/20221229/ubiystvo-1842248275.html

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происшествия, ленинградская область, тосненский район, ирина волк