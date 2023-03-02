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В Омске приговорили к 20 годам рецидивиста, изнасиловавшего школьницу - РИА Новости, 02.03.2023
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09:07 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/srok-1855268910.html
В Омске приговорили к 20 годам рецидивиста, изнасиловавшего школьницу
В Омске приговорили к 20 годам рецидивиста, изнасиловавшего школьницу - РИА Новости, 02.03.2023
В Омске приговорили к 20 годам рецидивиста, изнасиловавшего школьницу
Рецидивист, который летом прошлого года избил и изнасиловал школьницу в Омской области, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщает региональная... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:07
2023-03-02T09:07
омская область
происшествия
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ОМСК, 2 мар - РИА Новости. Рецидивист, который летом прошлого года избил и изнасиловал школьницу в Омской области, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура в четверг. Трагедия произошла в августе 2022 года: недавно освободившись из колонии, 46-летний уроженец Курганской области устроился работать на лесопилке в Омской области и встретил на территории поселка Новоомский незнакомую девятилетнюю девочку. Заманив ребенка в безлюдное место, рецидивист избил ее и под угрозой убийства изнасиловал. После этого преступник скрылся, но позже был задержан и заключен в СИЗО. "Вину в совершении преступления он признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 7 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с него миллион рублей в качестве возмещения причиненного потерпевшей морального вреда", - говорится в релизе. С учетом экспертизы применены "меры принудительного характера": насильника будет принудительно лечить в амбулаторных условиях врач-психиатр. "Это не исключает отбывания наказания. Он вменяемый, но попутно с лишением свободы будет наблюдаться у психиатра", - пояснили в прокуратуре.
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омская область, происшествия
Омская область, Происшествия
В Омске приговорили к 20 годам рецидивиста, изнасиловавшего школьницу

В Омске рецидивиста, изнасиловавшего школьницу, приговорили к 20 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 2 мар - РИА Новости. Рецидивист, который летом прошлого года избил и изнасиловал школьницу в Омской области, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура в четверг.
Трагедия произошла в августе 2022 года: недавно освободившись из колонии, 46-летний уроженец Курганской области устроился работать на лесопилке в Омской области и встретил на территории поселка Новоомский незнакомую девятилетнюю девочку. Заманив ребенка в безлюдное место, рецидивист избил ее и под угрозой убийства изнасиловал. После этого преступник скрылся, но позже был задержан и заключен в СИЗО.
"Вину в совершении преступления он признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 7 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с него миллион рублей в качестве возмещения причиненного потерпевшей морального вреда", - говорится в релизе.
С учетом экспертизы применены "меры принудительного характера": насильника будет принудительно лечить в амбулаторных условиях врач-психиатр.
"Это не исключает отбывания наказания. Он вменяемый, но попутно с лишением свободы будет наблюдаться у психиатра", - пояснили в прокуратуре.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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