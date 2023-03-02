https://ria.ru/20230302/srok-1855268910.html

В Омске приговорили к 20 годам рецидивиста, изнасиловавшего школьницу

В Омске приговорили к 20 годам рецидивиста, изнасиловавшего школьницу - РИА Новости, 02.03.2023

В Омске приговорили к 20 годам рецидивиста, изнасиловавшего школьницу

Рецидивист, который летом прошлого года избил и изнасиловал школьницу в Омской области, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщает региональная... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:07

2023-03-02T09:07

2023-03-02T09:07

омская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ОМСК, 2 мар - РИА Новости. Рецидивист, который летом прошлого года избил и изнасиловал школьницу в Омской области, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура в четверг. Трагедия произошла в августе 2022 года: недавно освободившись из колонии, 46-летний уроженец Курганской области устроился работать на лесопилке в Омской области и встретил на территории поселка Новоомский незнакомую девятилетнюю девочку. Заманив ребенка в безлюдное место, рецидивист избил ее и под угрозой убийства изнасиловал. После этого преступник скрылся, но позже был задержан и заключен в СИЗО. "Вину в совершении преступления он признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 7 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с него миллион рублей в качестве возмещения причиненного потерпевшей морального вреда", - говорится в релизе. С учетом экспертизы применены "меры принудительного характера": насильника будет принудительно лечить в амбулаторных условиях врач-психиатр. "Это не исключает отбывания наказания. Он вменяемый, но попутно с лишением свободы будет наблюдаться у психиатра", - пояснили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230112/pedofil-1844286655.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

омская область, происшествия