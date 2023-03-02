https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855499576.html

Спецоперация, 2 марта: нападение украинских диверсантов в Брянской области

Спецоперация, 2 марта: нападение украинских диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023

Спецоперация, 2 марта: нападение украинских диверсантов в Брянской области

Главным событием четверга стало проникновение на территорию Брянской области диверсантов с Украины и нападение на мирных жителей. Президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T22:59

2023-03-02T22:59

2023-03-02T22:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

брянская область

владимир путин

сергей лавров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855329832_0:112:3326:1983_1920x0_80_0_0_95d0cf6026258d92ae1ef7341fe44c27.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Главным событием четверга стало проникновение на территорию Брянской области диверсантов с Украины и нападение на мирных жителей. Президент РФ Владимир Путин назвал эту атаку терактом. Губернатор региона Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела погибли два жителя, был ранен ребенок. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов. "Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит внимание. Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем", - сказал Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в освою очередь, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации, заявил, что пока не может сказать. Позже в ФСБ сообщили, что ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование. Вечером ФСБ заявила, что украинские националисты, которые совершили вылазку в Климовский район Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Тульский губернатор Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности, при необходимости развернуть дополнительные силы для охраны правопорядка. Аналогичное поручение дал курский губернатор Роман Старовойт. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев переговорил с силовым блоком, отметил, что в городе все спокойно, но оперштаб обсудит безопасность в ближайшее время. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе все необходимые меры принимаются, силовики готовы к нейтрализации угроз. Ход спецоперацииНа Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Там также заявили, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных, потери противника составили до 80 человек. Кроме того, на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 210 военнослужащих, сообщило ведомство. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский Су-24. В районе населенного пункта Кураховка (также ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8, добавили в МО. А средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области - самолет Су-25. Также за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, ДНР и Херсонской области. По данным МО РФ, российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад с боеприпасами. Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах. Разработка нового вида военных операций для защиты от СШАВ России для защиты от возможной агрессии США разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия. Об этом пишет издаваемый Минобороны журнал для военачальников "Военная мысль". Авторы считают, что США, теряющие лидерство в мире, планируют разгромить Россию в ходе "стратегической многосферной операции". Она включает в себя мгновенное поражение до 70% стратегических ядерных сил России, нейтрализацию оставшихся и стартовавших носителей с помощью ПРО, а затем – ядерный удар по российской территории. Российские военные, пишет издание, разрабатывают операцию стратегических сил сдерживания. В числе ее целей – "отражение глобального удара США, подавление их системы ПРО и нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала". Атаку США можно предотвратить, если Россия убедительно продемонстрирует способность к сдерживанию хотя бы на одном из этапов американской операции, отмечает журнал. Вокруг спецоперацииВ Германии прошли военную подготовку свыше 3 тысяч украинских солдат, в скором времени в страну прибудет еще одна тысяча военных, сообщил канцлер Олаф Шольц. По его мнению, достичь мира в конфликте на Украине требованиями прекратить поставки оружия на Украину невозможно. Он подчеркнул, что не может быть и не будет мирного решения, не учитывающего позиции Украины, отметив, что Германия придерживается позиции Зеленского о мирных переговорах. Также Шольц, упомянув мирную инициативу Китая, призвал Пекин повлиять на Москву для отвода войск с Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган в ходе встречи на полях G20 обсудили ситуацию вокруг Украины, включая позицию Пекина по политическому урегулированию, сообщили в российском министерстве. Стороны констатировали высокую степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам, отметили в МИД РФ. Сообщалось также, что документ по итогам встречи глав МИД G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений России и Китая. По словам Лаврова, страны Запада настаивали в итоговом документе на формулировке по Украине, которая была согласована на саммите в Бали, игнорируя аргументы России. При этом министр отметил, что Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, однако не припомнит, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев. Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время личного общения с Лавровым в рамках мероприятия G20 призвал Москву прекратить российскую специальную военную операцию и начать содержательный дипломатический диалог.

https://ria.ru/20230302/ukraina-1855473548.html

https://ria.ru/20230302/medvedev-1855492156.html

https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855395473.html

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855277057.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брянская область, владимир путин, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), олаф шольц, большая двадцатка, в мире