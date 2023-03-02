https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855453086.html

Блинкен в разговоре с Лавровым призвал к прекращению спецоперации

Блинкен в разговоре с Лавровым призвал к прекращению спецоперации - РИА Новости, 02.03.2023

Блинкен в разговоре с Лавровым призвал к прекращению спецоперации

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии призвал Москву прекратить... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:00

2023-03-02T18:00

2023-03-02T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

большая двадцатка

сша

россия

индия

энтони блинкен

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии призвал Москву прекратить российскую специальную военную операцию и начать содержательный дипломатический диалог, заявил глава госдепа."Я сказал министру иностранных дел… закончить эту агрессивную войну, включиться в содержательную дипломатию, которая может привести к справедливому и длительному миру", - отметил Блинкен на пресс-конференции.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

сша

россия

индия

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в мире, большая двадцатка, сша, россия, индия, энтони блинкен, сергей лавров