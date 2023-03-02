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Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 02.03.2023 (обновлено: 14:56 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855383342.html
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР - РИА Новости, 02.03.2023
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР и радиолокатор наведения ЗРК "С-300" в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:53
2023-03-02T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
бук (зенитный ракетный комплекс)
зрк с-300
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР и радиолокатор наведения ЗРК "С-300" в районе Никополя Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах. "В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300", - говорится в сводке Минобороны РФ.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Бук (зенитный ракетный комплекс), ЗРК С-300, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР

Минобороны: российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР и радиолокатор наведения ЗРК "С-300" в районе Никополя Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах.
"В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300", - говорится в сводке Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 марта, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаБук (зенитный ракетный комплекс)ЗРК С-300Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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