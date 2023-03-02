https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855383342.html
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР - РИА Новости, 02.03.2023
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР и радиолокатор наведения ЗРК "С-300" в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:53
2023-03-02T14:53
2023-03-02T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
бук (зенитный ракетный комплекс)
зрк с-300
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР и радиолокатор наведения ЗРК "С-300" в районе Никополя Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах. "В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300", - говорится в сводке Минобороны РФ.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Бук (зенитный ракетный комплекс), ЗРК С-300, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Минобороны: российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР