https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855383342.html

Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР

Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР - РИА Новости, 02.03.2023

Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР и радиолокатор наведения ЗРК "С-300" в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:53

2023-03-02T14:53

2023-03-02T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

бук (зенитный ракетный комплекс)

зрк с-300

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР и радиолокатор наведения ЗРК "С-300" в районе Никополя Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах. "В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300", - говорится в сводке Минобороны РФ.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф