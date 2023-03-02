Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 человек - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 02.03.2023 (обновлено: 14:55 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855379786.html
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 человек
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 человек - РИА Новости, 02.03.2023
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:41
2023-03-02T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b0a90424df15bc560827d4aef85b749b.jpg
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Ольшана Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника подразделений войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка и Кузьмино Луганской народной республики."Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в министерстве.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_4e07dac30699c870e46b37e461851bff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 человек

Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли более 200 человек

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Ольшана Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника подразделений войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка и Кузьмино Луганской народной республики.
"Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 марта, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала