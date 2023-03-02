ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 человек
Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли более 200 человек
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Ольшана Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника подразделений войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка и Кузьмино Луганской народной республики.
"Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в министерстве.