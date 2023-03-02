https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855379786.html

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 человек

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 человек - РИА Новости, 02.03.2023

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:41

2023-03-02T14:41

2023-03-02T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Ольшана Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника подразделений войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка и Кузьмино Луганской народной республики."Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в министерстве.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины