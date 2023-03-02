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Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 02.03.2023 (обновлено: 15:28 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855379002.html
Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ
Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ
Российские войска уничтожили более двухсот бойцов ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:40
2023-03-02T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
харьковская область
вооруженные силы украины
су-25
ми-8 амтш
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили более двухсот бойцов ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Подразделения Южной группировки войск при содействии авиации и артиллерии поразили цели противника, в том числе узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Купянском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Украинская сторона потеряла на Краснолиманском направлении до 160 военных, семь боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери Киева составили:Вооруженные силы уничтожили на Херсонском направлении до 80 бойцов противника, 30 автомобилей и гаубицу "Мста-Б". Кроме того, истребительная авиация ВКС и силы ПВО сбили за минувшие сутки украинские самолеты Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20230301/drony-1855107495.html
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в мире, россия, авдеевка, харьковская область, вооруженные силы украины, су-25, ми-8 амтш, су-24, киев, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Су-25, Ми-8 АМТШ, Су-24, Киев, Воздушно-космические силы России
Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ

Минобороны: российские войска уничтожили 270 украинских военных на Донецком направлении

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили более двухсот бойцов ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
«
"За сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих", — уточнили в военном ведомстве.
Подразделения Южной группировки войск при содействии авиации и артиллерии поразили цели противника, в том числе узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.
Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
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Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
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На Купянском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.
«
"За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля", — отметили в министерстве.
Украинская сторона потеряла на Краснолиманском направлении до 160 военных, семь боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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Российские военные взяли опорный пункт противника на Марьинском направлении
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На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери Киева составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Вооруженные силы уничтожили на Херсонском направлении до 80 бойцов противника, 30 автомобилей и гаубицу "Мста-Б".
Кроме того, истребительная авиация ВКС и силы ПВО сбили за минувшие сутки украинские самолеты Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 марта, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСу-25Ми-8 АМТШСу-24КиевВоздушно-космические силы России
 
 
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