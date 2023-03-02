Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ
Минобороны: российские войска уничтожили 270 украинских военных на Донецком направлении
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили более двухсот бойцов ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
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"За сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих", — уточнили в военном ведомстве.
Подразделения Южной группировки войск при содействии авиации и артиллерии поразили цели противника, в том числе узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.
Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Купянском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.
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"За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля", — отметили в министерстве.
Украинская сторона потеряла на Краснолиманском направлении до 160 военных, семь боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери Киева составили:
- до 80 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Вооруженные силы уничтожили на Херсонском направлении до 80 бойцов противника, 30 автомобилей и гаубицу "Мста-Б".
Кроме того, истребительная авиация ВКС и силы ПВО сбили за минувшие сутки украинские самолеты Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8.