https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855379002.html

Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ

Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023

Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ

Российские войска уничтожили более двухсот бойцов ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:40

2023-03-02T14:40

2023-03-02T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

авдеевка

харьковская область

вооруженные силы украины

су-25

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_0:9:1819:1032_1920x0_80_0_0_b70baafd51d2b2a3f0b95c314863e017.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили более двухсот бойцов ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Подразделения Южной группировки войск при содействии авиации и артиллерии поразили цели противника, в том числе узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Купянском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Украинская сторона потеряла на Краснолиманском направлении до 160 военных, семь боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери Киева составили:Вооруженные силы уничтожили на Херсонском направлении до 80 бойцов противника, 30 автомобилей и гаубицу "Мста-Б". Кроме того, истребительная авиация ВКС и силы ПВО сбили за минувшие сутки украинские самолеты Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8.

https://ria.ru/20230301/drony-1855107495.html

https://ria.ru/20230226/marinka-1854357948.html

россия

авдеевка

харьковская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, авдеевка, харьковская область, вооруженные силы украины, су-25, ми-8 амтш, су-24, киев, воздушно-космические силы россии