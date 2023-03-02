https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855357497.html

В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации

В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации - РИА Новости, 02.03.2023

В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации, заявил, что... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:38

2023-03-02T13:38

2023-03-02T13:51

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

брянская область

безопасность

россия

украина

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации, заявил, что пока не может сказать."Не знаю, пока не могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов об изменение статуса специальной военной операции.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетий ребенок.

https://ria.ru/20230302/putin-1855356349.html

брянская область

россия

украина

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Екатерина Зайцева

дмитрий песков, брянская область, безопасность, россия, украина, александр богомаз, происшествия