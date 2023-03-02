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В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 02.03.2023 (обновлено: 13:51 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855357497.html
В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации
В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации - РИА Новости, 02.03.2023
В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации, заявил, что... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:38
2023-03-02T13:51
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
брянская область
безопасность
россия
украина
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации, заявил, что пока не может сказать."Не знаю, пока не могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов об изменение статуса специальной военной операции.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетий ребенок.
https://ria.ru/20230302/putin-1855356349.html
брянская область
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дмитрий песков, брянская область, безопасность, россия, украина, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Брянская область, Безопасность, Россия, Украина, Александр Богомаз, Происшествия
В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации

В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса СВО из-за ситуации в Брянской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации, заявил, что пока не может сказать.
"Не знаю, пока не могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов об изменение статуса специальной военной операции.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетий ребенок.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковБрянская областьБезопасностьРоссияУкраинаАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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