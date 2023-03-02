https://ria.ru/20230302/sovbez-1855356563.html
В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза
В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.03.2023
В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Проведение совещания Совета безопасности в четверг не планируется, на пятницу в плане совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:36
2023-03-02T13:36
2023-03-02T14:29
политика
россия
владимир путин
совет безопасности рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Проведение совещания Совета безопасности в четверг не планируется, на пятницу в плане совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, таких планов не было", - сказал Песков журналистам на вопрос, состоится ли сегодня совещание СБ РФ.Он уточнил, что у президента в графике на пятницу стоит оперативное совещание с членами Совбеза.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855355644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, совет безопасности рф, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Песков
В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь президента Песков: проведение совещания Совбеза на 2 марта не планируется