Рейтинг@Mail.ru
В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 02.03.2023 (обновлено: 14:29 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/sovbez-1855356563.html
В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза
В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.03.2023
В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Проведение совещания Совета безопасности в четверг не планируется, на пятницу в плане совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:36
2023-03-02T14:29
политика
россия
владимир путин
совет безопасности рф
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6a6afe6c09517d2563d22ec57f990608.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Проведение совещания Совета безопасности в четверг не планируется, на пятницу в плане совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, таких планов не было", - сказал Песков журналистам на вопрос, состоится ли сегодня совещание СБ РФ.Он уточнил, что у президента в графике на пятницу стоит оперативное совещание с членами Совбеза.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855355644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e91459e0ca405c72aec398c5518fd7d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, совет безопасности рф, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Песков
В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь президента Песков: проведение совещания Совбеза на 2 марта не планируется

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Проведение совещания Совета безопасности в четверг не планируется, на пятницу в плане совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов не было", - сказал Песков журналистам на вопрос, состоится ли сегодня совещание СБ РФ.
Он уточнил, что у президента в графике на пятницу стоит оперативное совещание с членами Совбеза.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области
Вчера, 13:34
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСовет Безопасности РФДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала