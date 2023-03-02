https://ria.ru/20230302/sovbez-1855356563.html

В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза

В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.03.2023

В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Проведение совещания Совета безопасности в четверг не планируется, на пятницу в плане совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:36

2023-03-02T13:36

2023-03-02T14:29

политика

россия

владимир путин

совет безопасности рф

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6a6afe6c09517d2563d22ec57f990608.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Проведение совещания Совета безопасности в четверг не планируется, на пятницу в плане совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, таких планов не было", - сказал Песков журналистам на вопрос, состоится ли сегодня совещание СБ РФ.Он уточнил, что у президента в графике на пятницу стоит оперативное совещание с членами Совбеза.

https://ria.ru/20230302/bryansk-1855355644.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, совет безопасности рф, дмитрий песков