https://ria.ru/20230302/sneg-1855289885.html

Жители двух сел в Башкирии оказались в снежном плену

Жители двух сел в Башкирии оказались в снежном плену - РИА Новости, 02.03.2023

Жители двух сел в Башкирии оказались в снежном плену

В двух башкирских деревнях из-за несвоевременной очистки дорог дети не могли ходить в школу, многодетные семьи и инвалиды остались без продуктов, а пожилого... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:41

2023-03-02T10:41

2023-03-02T10:41

происшествия

жкх

альшеевский район

чишминский район

республика башкортостан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845389463_0:110:3109:1859_1920x0_80_0_0_b45b6d45a16e8ac693b9f9e82ba8dbe3.jpg

УФА, 2 мар – РИА Новости. В двух башкирских деревнях из-за несвоевременной очистки дорог дети не могли ходить в школу, многодетные семьи и инвалиды остались без продуктов, а пожилого сельчанина, вернувшегося из больницы, пришлось транспортировать до дома на одеяле, сообщили в прокуратуре республики. С конца февраля на территории Башкирии идут обильные снегопады. В прокуратуре сообщают, что речь идет о деревне Шафраново Альшеевского района и села Алкино-2 Чишминского района, где жители из-за непогоды оказались в снежном плену. "Согласно доводам одной из публикаций в интернете, 84-летнего жителя села Шафраново после выписки из больницы пришлось нести в одеяле до дома, поскольку из-за метели на дороге образовались снежные заносы, препятствующие движению транспорта. Также выявлена информация, что по этой же причине произошли перебои с доставлением детей в образовательные организации, приобретении продуктов питания в селе Алкино-2, где проживает большое количество многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, пенсионеров", - говорится в релизе. В надзорном ведомстве отметили, что вопросы организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автодорогах относятся к обязанности муниципалитета. "Однако органы местного самоуправления своевременные меры по очистке проезжей части не приняли. В адрес глав администраций сельсоветов внесли представления о недопущении подобного впредь. После вмешательства надзорного ведомства дороги расчищены", - рассказали в прокуратуре Башкирии.

https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html

https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html

https://ria.ru/20230302/narkotiki-1855288059.html

альшеевский район

чишминский район

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, альшеевский район, чишминский район, республика башкортостан, россия