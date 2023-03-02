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Жители двух сел в Башкирии оказались в снежном плену - РИА Новости, 02.03.2023
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10:41 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/sneg-1855289885.html
Жители двух сел в Башкирии оказались в снежном плену
Жители двух сел в Башкирии оказались в снежном плену - РИА Новости, 02.03.2023
Жители двух сел в Башкирии оказались в снежном плену
В двух башкирских деревнях из-за несвоевременной очистки дорог дети не могли ходить в школу, многодетные семьи и инвалиды остались без продуктов, а пожилого... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:41
2023-03-02T10:41
происшествия
жкх
альшеевский район
чишминский район
республика башкортостан
россия
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УФА, 2 мар – РИА Новости. В двух башкирских деревнях из-за несвоевременной очистки дорог дети не могли ходить в школу, многодетные семьи и инвалиды остались без продуктов, а пожилого сельчанина, вернувшегося из больницы, пришлось транспортировать до дома на одеяле, сообщили в прокуратуре республики. С конца февраля на территории Башкирии идут обильные снегопады. В прокуратуре сообщают, что речь идет о деревне Шафраново Альшеевского района и села Алкино-2 Чишминского района, где жители из-за непогоды оказались в снежном плену. "Согласно доводам одной из публикаций в интернете, 84-летнего жителя села Шафраново после выписки из больницы пришлось нести в одеяле до дома, поскольку из-за метели на дороге образовались снежные заносы, препятствующие движению транспорта. Также выявлена информация, что по этой же причине произошли перебои с доставлением детей в образовательные организации, приобретении продуктов питания в селе Алкино-2, где проживает большое количество многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, пенсионеров", - говорится в релизе. В надзорном ведомстве отметили, что вопросы организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автодорогах относятся к обязанности муниципалитета. "Однако органы местного самоуправления своевременные меры по очистке проезжей части не приняли. В адрес глав администраций сельсоветов внесли представления о недопущении подобного впредь. После вмешательства надзорного ведомства дороги расчищены", - рассказали в прокуратуре Башкирии.
https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html
https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html
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альшеевский район
чишминский район
республика башкортостан
россия
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происшествия, жкх, альшеевский район, чишминский район, республика башкортостан, россия
Происшествия, ЖКХ, Альшеевский район, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Жители двух сел в Башкирии оказались в снежном плену

Жители двух сел в Башкирии из-за муниципальных властей оказались в снежном плену

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина чистит дорожки от снега
Мужчина чистит дорожки от снега - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина чистит дорожки от снега. Архивное фото
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УФА, 2 мар – РИА Новости. В двух башкирских деревнях из-за несвоевременной очистки дорог дети не могли ходить в школу, многодетные семьи и инвалиды остались без продуктов, а пожилого сельчанина, вернувшегося из больницы, пришлось транспортировать до дома на одеяле, сообщили в прокуратуре республики.
С конца февраля на территории Башкирии идут обильные снегопады.
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В прокуратуре сообщают, что речь идет о деревне Шафраново Альшеевского района и села Алкино-2 Чишминского района, где жители из-за непогоды оказались в снежном плену.
"Согласно доводам одной из публикаций в интернете, 84-летнего жителя села Шафраново после выписки из больницы пришлось нести в одеяле до дома, поскольку из-за метели на дороге образовались снежные заносы, препятствующие движению транспорта. Также выявлена информация, что по этой же причине произошли перебои с доставлением детей в образовательные организации, приобретении продуктов питания в селе Алкино-2, где проживает большое количество многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, пенсионеров", - говорится в релизе.
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В надзорном ведомстве отметили, что вопросы организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автодорогах относятся к обязанности муниципалитета.
"Однако органы местного самоуправления своевременные меры по очистке проезжей части не приняли. В адрес глав администраций сельсоветов внесли представления о недопущении подобного впредь. После вмешательства надзорного ведомства дороги расчищены", - рассказали в прокуратуре Башкирии.
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