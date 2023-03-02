https://ria.ru/20230302/sledstviya-1855498670.html

Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область

Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область - РИА Новости, 02.03.2023

Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следственную группу Центрального аппарата ведомства на место происшествия в Брянской... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T22:46

2023-03-02T22:46

2023-03-02T22:46

происшествия

брянская область

россия

климовский район

александр богомаз

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следственную группу Центрального аппарата ведомства на место происшествия в Брянской области, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане погибли два мирных жителя и был ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что десятилетнему мальчику Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следственной группе Центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230302/terakty-1855447095.html

брянская область

россия

климовский район

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происшествия, брянская область, россия, климовский район, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин