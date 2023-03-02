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Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область - РИА Новости, 02.03.2023
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22:46 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/sledstviya-1855498670.html
Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область
Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область - РИА Новости, 02.03.2023
Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следственную группу Центрального аппарата ведомства на место происшествия в Брянской... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T22:46
2023-03-02T22:46
происшествия
брянская область
россия
климовский район
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следственную группу Центрального аппарата ведомства на место происшествия в Брянской области, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане погибли два мирных жителя и был ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что десятилетнему мальчику Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следственной группе Центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область
россия
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происшествия, брянская область, россия, климовский район, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Брянская область, Россия, Климовский район, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область

Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянской области

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следственную группу Центрального аппарата ведомства на место происшествия в Брянской области, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане погибли два мирных жителя и был ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что десятилетнему мальчику Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следственной группе Центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияКлимовский районАлександр БогомазСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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