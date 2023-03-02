https://ria.ru/20230302/sistema-1855360584.html

Набиуллина отметила хорошую работу финансовой системы в условиях санкций

Набиуллина отметила хорошую работу финансовой системы в условиях санкций - РИА Новости, 02.03.2023

Набиуллина отметила хорошую работу финансовой системы в условиях санкций

Российская финансовая система хорошо показала себя в условиях санкций, накопленный запас прочности помог пережить оказываемое давление, заявила глава... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:46

2023-03-02T13:46

2023-03-02T17:27

экономика

россия

эльвира набиуллина

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская финансовая система хорошо показала себя в условиях санкций, накопленный запас прочности помог пережить оказываемое давление, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России."Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны. В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами клиентов в самый трудный момент", — сказала она.По словам Набиуллиной, банки не просто "не проели запасы" предыдущих лет, но и смогли быстро перестроить бизнес-модели и начать зарабатывать.Она также обратила внимание, что новые ограничительные меры больше не воспринимаются как шоковое событие и не создают системных рисков.В то же время глава ЦБ предостерегла банки от попыток как можно скорее нарастить прибыль после снижения показателей в прошлом году, отметив, что такое поведение приведет к "закручиванию регуляторных гаек".Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали, "по сути, никто ничего не почувствовал". Он также подчеркнул, что в следующем и в 2025 годах Россия выйдет на траекторию экономического роста, несмотря на "ямы" из-за санкций в некоторых отраслях. ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. Кроме того, под ограничения попали три банка: Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855337465.html

https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855049354.html

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков