https://ria.ru/20230302/sistema-1855360584.html
Набиуллина отметила хорошую работу финансовой системы в условиях санкций
Набиуллина отметила хорошую работу финансовой системы в условиях санкций - РИА Новости, 02.03.2023
Набиуллина отметила хорошую работу финансовой системы в условиях санкций
Российская финансовая система хорошо показала себя в условиях санкций, накопленный запас прочности помог пережить оказываемое давление, заявила глава... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:46
2023-03-02T13:46
2023-03-02T17:27
экономика
россия
эльвира набиуллина
цены на нефть
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская финансовая система хорошо показала себя в условиях санкций, накопленный запас прочности помог пережить оказываемое давление, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России."Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны. В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами клиентов в самый трудный момент", — сказала она.По словам Набиуллиной, банки не просто "не проели запасы" предыдущих лет, но и смогли быстро перестроить бизнес-модели и начать зарабатывать.Она также обратила внимание, что новые ограничительные меры больше не воспринимаются как шоковое событие и не создают системных рисков.В то же время глава ЦБ предостерегла банки от попыток как можно скорее нарастить прибыль после снижения показателей в прошлом году, отметив, что такое поведение приведет к "закручиванию регуляторных гаек".Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали, "по сути, никто ничего не почувствовал". Он также подчеркнул, что в следующем и в 2025 годах Россия выйдет на траекторию экономического роста, несмотря на "ямы" из-за санкций в некоторых отраслях. ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. Кроме того, под ограничения попали три банка: Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855337465.html
https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855049354.html
https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Цены на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дмитрий Песков
Набиуллина отметила хорошую работу финансовой системы в условиях санкций
Набиуллина отметила хорошие показатели российской экономики в условиях западных санкций
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская финансовая система хорошо показала себя в условиях санкций, накопленный запас прочности помог пережить оказываемое давление, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России.
"Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны. В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами клиентов в самый трудный момент", — сказала она.
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По словам Набиуллиной, банки не просто "не проели запасы" предыдущих лет, но и смогли быстро перестроить бизнес-модели и начать зарабатывать.
Она также обратила внимание, что новые ограничительные меры больше не воспринимаются как шоковое событие и не создают системных рисков.
В то же время глава ЦБ
предостерегла банки от попыток как можно скорее нарастить прибыль после снижения показателей в прошлом году, отметив, что такое поведение приведет к "закручиванию регуляторных гаек".
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Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали, "по сути, никто ничего не почувствовал". Он также подчеркнул, что в следующем и в 2025 годах Россия
выйдет на траекторию экономического роста, несмотря на "ямы" из-за санкций в некоторых отраслях.
ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. Кроме того, под ограничения попали три банка: Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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