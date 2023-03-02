https://ria.ru/20230302/shtraf-1855281662.html

В Приамурье школьную повариху оштрафовали за массовое отравление

В Приамурье школьную повариху оштрафовали за массовое отравление - РИА Новости, 02.03.2023

В Приамурье школьную повариху оштрафовали за массовое отравление

Суд приговорил бывшую повариху Ромненской школы в Приамурье к штрафу в 50 тысяч рублей за массовое отравление взрослых и детей, сообщает прокуратура Амурской... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:11

2023-03-02T10:11

2023-03-02T10:11

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Суд приговорил бывшую повариху Ромненской школы в Приамурье к штрафу в 50 тысяч рублей за массовое отравление взрослых и детей, сообщает прокуратура Амурской области в четверг. Заражение 24 человек норовирусной инфекцией, большинство из которых - дети в возрасте от 7 до 17 лет, произошло 21-22 октября прошлого года. Как выяснило областное управление Роспотребнадзора, ЧП произошло из-за поварихи, которая готовила еду несмотря на симптомы острой кишечной инфекции. "С учетом позиции государственного обвинителя – работника прокуратуры Ромненского района осуждена бывший повар МОБУ "Ромненская СОШ". Она признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление учеников и работников учреждения", - говорится в релизе. Максимально обвиняемой грозило до двух лет лишения свободы, но суд ограничился штрафом. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, сумма составила 50 тысяч рублей. На решение суда повлияли ряд смягчающих обстоятельств: женщина признала вину, раскаялась, возместила ущерб. Также сказались положительные характеристики и возраст повара - ей 63 года.

https://ria.ru/20230227/otravlenie-1854594532.html

амурская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия