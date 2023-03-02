https://ria.ru/20230302/shtraf-1855281662.html
В Приамурье школьную повариху оштрафовали за массовое отравление
В Приамурье школьную повариху оштрафовали за массовое отравление - РИА Новости, 02.03.2023
В Приамурье школьную повариху оштрафовали за массовое отравление
Суд приговорил бывшую повариху Ромненской школы в Приамурье к штрафу в 50 тысяч рублей за массовое отравление взрослых и детей, сообщает прокуратура Амурской... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:11
2023-03-02T10:11
2023-03-02T10:11
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Суд приговорил бывшую повариху Ромненской школы в Приамурье к штрафу в 50 тысяч рублей за массовое отравление взрослых и детей, сообщает прокуратура Амурской области в четверг. Заражение 24 человек норовирусной инфекцией, большинство из которых - дети в возрасте от 7 до 17 лет, произошло 21-22 октября прошлого года. Как выяснило областное управление Роспотребнадзора, ЧП произошло из-за поварихи, которая готовила еду несмотря на симптомы острой кишечной инфекции. "С учетом позиции государственного обвинителя – работника прокуратуры Ромненского района осуждена бывший повар МОБУ "Ромненская СОШ". Она признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление учеников и работников учреждения", - говорится в релизе. Максимально обвиняемой грозило до двух лет лишения свободы, но суд ограничился штрафом. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, сумма составила 50 тысяч рублей. На решение суда повлияли ряд смягчающих обстоятельств: женщина признала вину, раскаялась, возместила ущерб. Также сказались положительные характеристики и возраст повара - ей 63 года.
https://ria.ru/20230227/otravlenie-1854594532.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Приамурье школьную повариху оштрафовали за массовое отравление
В Приамурье суд назначил штраф бывшей школьной поварихе за массовое отравление
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости.
Суд приговорил бывшую повариху Ромненской школы в Приамурье к штрафу в 50 тысяч рублей за массовое отравление взрослых и детей, сообщает
прокуратура Амурской области в четверг.
Заражение 24 человек норовирусной инфекцией, большинство из которых - дети в возрасте от 7 до 17 лет, произошло 21-22 октября прошлого года. Как выяснило областное управление Роспотребнадзора
, ЧП произошло из-за поварихи, которая готовила еду несмотря на симптомы острой кишечной инфекции.
"С учетом позиции государственного обвинителя – работника прокуратуры Ромненского района осуждена бывший повар МОБУ "Ромненская СОШ". Она признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление учеников и работников учреждения", - говорится в релизе.
Максимально обвиняемой грозило до двух лет лишения свободы, но суд ограничился штрафом. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, сумма составила 50 тысяч рублей.
На решение суда повлияли ряд смягчающих обстоятельств: женщина признала вину, раскаялась, возместила ущерб. Также сказались положительные характеристики и возраст повара - ей 63 года.
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