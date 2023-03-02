Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 02.03.2023 (обновлено: 13:10 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/shreder-1855332857.html
СМИ: Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии
СМИ: Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии - РИА Новости, 02.03.2023
СМИ: Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии
Запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отклонен во второй инстанции арбитражной... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:55
2023-03-02T13:10
в мире
германия
герхард шредер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756676813_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b022755ccb0edac6a92c815fb78ec4cd.jpg
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии, сообщает в четверг издание Spiegel."Бывший канцлер Герхард Шредер остается в СДПГ. Заявление нескольких структур (партии - ред.) об исключении его из партии было отклонено арбитражной комиссией во второй инстанции", - сообщает издание, в распоряжении которого оказалось решение комиссии в Ганновере.Ранее 17 региональных партийных объединений инициировали регуляторные разбирательства против Шредера в контексте его контактов с президентом России Владимиром Путиным и российским газовым и нефтяным сектором. По мнению многих сопартийцев Шредера, сообщает газета, экс-канцлер недостаточно сильно дистанцировался от РФ после начала СВО на Украине.В августе прошлого года комиссия уже постановила в первой инстанции, что личная дружба с президентом России не нарушает устав СДПГ, а является личным делом бывшего канцлера.
https://ria.ru/20220903/shreder-1814167971.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756676813_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_e8d34e7c367357acc5022fd7fbb0c070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, герхард шредер
В мире, Германия, Герхард Шредер
СМИ: Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии

Экс-канцлера ФРГ Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер
Председатель совета директоров компании Роснефть Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии, сообщает в четверг издание Spiegel.
"Бывший канцлер Герхард Шредер остается в СДПГ. Заявление нескольких структур (партии - ред.) об исключении его из партии было отклонено арбитражной комиссией во второй инстанции", - сообщает издание, в распоряжении которого оказалось решение комиссии в Ганновере.
Ранее 17 региональных партийных объединений инициировали регуляторные разбирательства против Шредера в контексте его контактов с президентом России Владимиром Путиным и российским газовым и нефтяным сектором. По мнению многих сопартийцев Шредера, сообщает газета, экс-канцлер недостаточно сильно дистанцировался от РФ после начала СВО на Украине.
В августе прошлого года комиссия уже постановила в первой инстанции, что личная дружба с президентом России не нарушает устав СДПГ, а является личным делом бывшего канцлера.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым
3 сентября 2022, 01:30
 
В миреГерманияГерхард Шредер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала