СМИ: Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии
Экс-канцлера ФРГ Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер
Председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии, сообщает в четверг издание Spiegel.
"Бывший канцлер Герхард Шредер остается в СДПГ. Заявление нескольких структур (партии - ред.) об исключении его из партии было отклонено арбитражной комиссией во второй инстанции", - сообщает издание, в распоряжении которого оказалось решение комиссии в Ганновере.
Ранее 17 региональных партийных объединений инициировали регуляторные разбирательства против Шредера в контексте его контактов с президентом России Владимиром Путиным и российским газовым и нефтяным сектором. По мнению многих сопартийцев Шредера, сообщает газета, экс-канцлер недостаточно сильно дистанцировался от РФ после начала СВО на Украине.
В августе прошлого года комиссия уже постановила в первой инстанции, что личная дружба с президентом России не нарушает устав СДПГ, а является личным делом бывшего канцлера.