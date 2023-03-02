https://ria.ru/20230302/shreder-1855332857.html

СМИ: Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии

СМИ: Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии - РИА Новости, 02.03.2023

СМИ: Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии

Запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отклонен во второй инстанции арбитражной... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:55

2023-03-02T12:55

2023-03-02T13:10

в мире

германия

герхард шредер

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии, сообщает в четверг издание Spiegel."Бывший канцлер Герхард Шредер остается в СДПГ. Заявление нескольких структур (партии - ред.) об исключении его из партии было отклонено арбитражной комиссией во второй инстанции", - сообщает издание, в распоряжении которого оказалось решение комиссии в Ганновере.Ранее 17 региональных партийных объединений инициировали регуляторные разбирательства против Шредера в контексте его контактов с президентом России Владимиром Путиным и российским газовым и нефтяным сектором. По мнению многих сопартийцев Шредера, сообщает газета, экс-канцлер недостаточно сильно дистанцировался от РФ после начала СВО на Украине.В августе прошлого года комиссия уже постановила в первой инстанции, что личная дружба с президентом России не нарушает устав СДПГ, а является личным делом бывшего канцлера.

https://ria.ru/20220903/shreder-1814167971.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, герхард шредер