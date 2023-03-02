https://ria.ru/20230302/sholts-1855470588.html

АдГ обвинила Шольца в мании величия по отношению к России

АдГ обвинила Шольца в мании величия по отношению к России - РИА Новости, 02.03.2023

АдГ обвинила Шольца в мании величия по отношению к России

Правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) в лице своего сопредседателя Тино Крупаллы обвинила канцлера Олафа Шольца в трансатлантизме и мании величия,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:59

2023-03-02T18:59

2023-03-02T18:59

в мире

россия

украина

германия

тино крупалла

олаф шольц

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) в лице своего сопредседателя Тино Крупаллы обвинила канцлера Олафа Шольца в трансатлантизме и мании величия, проявляющихся в желании победить самую крупную страну мира и атомную державу – Российскую Федерацию. "Штаты не имеют друзей, Штаты имеют интересы. И президент Байден знает, как их защищать для своей страны", - заявил он, выступая в бундестаге после речи канцлера Шольца. Крупалла указал на то, что Германия теряет фирмы и компании, которые ввиду налоговых льгот перебираются в США, которые их охотно принимают. "Разве так друзья поступают?" - спросил он. Крупалла осудил "одностороннюю трансатлантическую направленность" политики федерального правительства и то, что в ходе её реализации с РФ были сожжены все мосты в экономическом и культурном аспекте. "Смена эпохи, которую Вы объявили, ведёт в будущее без мира и без экономической безопасности", - заявил он. Он осудил военную риторику правительственных партий, члены которых много раз подчеркивали, что Украина должна выйти победителем в конфликте. "Победитель только один – и его зовут США", - добавил он. По его словам, Берлин финансирует новый ленд-лиз для "чужой войны" из налоговых отчислений немецких граждан, рискуя эскалацией конфликта на своём континенте. "Заявленные обязательства по альянсу времён холодной войны не имеют цели восстановить мир. Вы хотите политически разбить самую крупную страну мира и атомную державу. Это мания величия", - подчеркнул он. Крупалла добавил, что не поддерживает военную стратегию РФ, однако обе страны – Россия и Украина – должны как можно скорее путём дипломатии сконцентрироваться на прекращении конфликта. "Нас всех сбивает с толку, что общее целеполагание к миру – а таковым оно было после Второй мировой войны – так сильно сместилось. Тогда мы были все едины во мнении, что оружие должно молчать, а теперь тут уже обсуждается сценарий с победившей стороной", - добавил он. Ранее Шольц, выступая в четверг в бундестаге заявил, что для обеспечения мира и свободы в Европе, Германии необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов. Он также добавил, что "год рубежа новых времён", отсчет которого, по его мнению, начался с начала конфликта на Украине, это и год трансатлантического партнёрства. Речь канцлера была анонсирована под названием "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины". Ранее канцлер также заявлял, что Россия должна потерпеть неудачу для завершения военных действий на Украине.

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855279450.html

https://ria.ru/20230222/kompromiss-1853879706.html

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

https://ria.ru/20230228/sholts-1854762997.html

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