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В Улан-Удэ восьмиклассница принесла в школу нож
В Улан-Удэ восьмиклассница принесла в школу нож - РИА Новости, 02.03.2023
В Улан-Удэ восьмиклассница принесла в школу нож
Ученица восьмого класса одной из школ Улан-Удэ с ножом в руке испугала одноклассников, хотя впоследствии и заверила, что не планировала пускать нож в дело,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:53
2023-03-02T15:53
2023-03-02T15:59
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 2 мар – РИА Новости. Ученица восьмого класса одной из школ Улан-Удэ с ножом в руке испугала одноклассников, хотя впоследствии и заверила, что не планировала пускать нож в дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Бурятии. Ранее в одном из местных пабликов появилось фото, на котором запечатлена подросток с ножом в руках. Из комментария к фото следует, что девочка якобы учится в восьмом классе, ходит с ножом по школе и угрожает зарезать одноклассников. "Днем 2 марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о том, что восьмиклассница угрожает одноклассникам ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выехали в учебное заведение и установили личность девочки", - сообщили РИА Новости в региональном МВД. По данным полиции, несовершеннолетняя призналась, что фото сделано несколько дней назад одноклассницей, но "намерений использовать нож она не имела". Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также они намерены провести профилактические беседы с учащимися. При этом в комитете по образованию города Улан-Удэ по поводу инцидента пояснили, что хоть администрация школы №63 и подтвердила, что на фото действительно их ученица. Однако при опросе никто из учащихся не подтвердил, что в руках девочки был опасный предмет. По данным комитета, учителя провели в школе профилактические беседы во всех классах второй смены, с остальными классами беседы запланированы на эту пятницу. В ведомстве отметили, что в школе проводится проверка и "в случае установления фактов нарушения мер безопасности к ответственным работникам будут приняты меры".
https://ria.ru/20230218/udary-1852843020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Улан-Удэ восьмиклассница принесла в школу нож
В Улан-Удэ подросток напугала одноклассников ножом
УЛАН-УДЭ, 2 мар – РИА Новости. Ученица восьмого класса одной из школ Улан-Удэ с ножом в руке испугала одноклассников, хотя впоследствии и заверила, что не планировала пускать нож в дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее в одном из местных пабликов появилось фото, на котором запечатлена подросток с ножом в руках. Из комментария к фото следует, что девочка якобы учится в восьмом классе, ходит с ножом по школе и угрожает зарезать одноклассников.
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"Днем 2 марта в полицию Октябрьского района
Улан-Удэ поступило сообщение о том, что восьмиклассница угрожает одноклассникам ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выехали в учебное заведение и установили личность девочки", - сообщили РИА Новости в региональном МВД.
По данным полиции, несовершеннолетняя призналась, что фото сделано несколько дней назад одноклассницей, но "намерений использовать нож она не имела".
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также они намерены провести профилактические беседы с учащимися.
При этом в комитете по образованию города Улан-Удэ по поводу инцидента пояснили, что хоть администрация школы №63 и подтвердила, что на фото действительно их ученица. Однако при опросе никто из учащихся не подтвердил, что в руках девочки был опасный предмет.
По данным комитета, учителя провели в школе профилактические беседы во всех классах второй смены, с остальными классами беседы запланированы на эту пятницу.
В ведомстве отметили, что в школе проводится проверка и "в случае установления фактов нарушения мер безопасности к ответственным работникам будут приняты меры".
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