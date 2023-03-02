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В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN - РИА Новости, 02.03.2023
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Шоубиз
 
16:46 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/shaman-1855395639.html
В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN
В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN - РИА Новости, 02.03.2023
В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить "ложный донос" на певца SHAMAN... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:46
2023-03-02T16:46
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
яна лантратова
шоу-бизнес
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить "ложный донос" на певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Копия обращения появилась в распоряжении РИА Новости. Как указала Лантратова со ссылкой на сообщения в СМИ, певец стал жертвой "ложного доноса" от жителя Тулы, обвинившего его в экстремизме и разжигании межнациональной розни в песне "Я русский". По мнению депутата, правоохранителям стоит послушать композиции артиста для понимания, что никакой межнациональной ненависти "в его творчестве нет".Ранее исполнитель SHAMAN ответил на подозрения в экстремизме. Музыкант сообщил, что его хит "Я русский" прошел все необходимые проверки перед публикацией в Сети и на ТВ.
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shaman (ярослав дронов) , яна лантратова, шоу-бизнес, знаменитости, музыка
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Яна Лантратова, Шоу-бизнес, Знаменитости, Музыка
В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN

В Госдуме попросили генпрокурора проверить "ложный донос" на хит SHAMAN "Я русский"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить "ложный донос" на певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Копия обращения появилась в распоряжении РИА Новости.
Как указала Лантратова со ссылкой на сообщения в СМИ, певец стал жертвой "ложного доноса" от жителя Тулы, обвинившего его в экстремизме и разжигании межнациональной розни в песне "Я русский".
По мнению депутата, правоохранителям стоит послушать композиции артиста для понимания, что никакой межнациональной ненависти "в его творчестве нет".
«

"Видимо, у тульских полицейских слишком много служебного времени, которое можно потратить на разбор провокационного заявления вместо борьбы с преступностью", – заключила Лантратова.

Ранее исполнитель SHAMAN ответил на подозрения в экстремизме. Музыкант сообщил, что его хит "Я русский" прошел все необходимые проверки перед публикацией в Сети и на ТВ.
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)Яна ЛантратоваШоу-бизнесЗнаменитостиМузыка
 
 
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