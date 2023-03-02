https://ria.ru/20230302/shaman-1855395639.html
В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN
В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN - РИА Новости, 02.03.2023
В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить "ложный донос" на певца SHAMAN... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:46
2023-03-02T16:46
2023-03-02T16:46
шоубиз
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить "ложный донос" на певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Копия обращения появилась в распоряжении РИА Новости. Как указала Лантратова со ссылкой на сообщения в СМИ, певец стал жертвой "ложного доноса" от жителя Тулы, обвинившего его в экстремизме и разжигании межнациональной розни в песне "Я русский". По мнению депутата, правоохранителям стоит послушать композиции артиста для понимания, что никакой межнациональной ненависти "в его творчестве нет".Ранее исполнитель SHAMAN ответил на подозрения в экстремизме. Музыкант сообщил, что его хит "Я русский" прошел все необходимые проверки перед публикацией в Сети и на ТВ.
https://ria.ru/20230302/shaman-1855324823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , яна лантратова, шоу-бизнес, знаменитости, музыка
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Яна Лантратова, Шоу-бизнес, Знаменитости, Музыка
В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN
В Госдуме попросили генпрокурора проверить "ложный донос" на хит SHAMAN "Я русский"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить "ложный донос" на певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Копия обращения появилась в распоряжении РИА Новости.
Как указала Лантратова со ссылкой на сообщения в СМИ, певец стал жертвой "ложного доноса" от жителя Тулы, обвинившего его в экстремизме и разжигании межнациональной розни в песне "Я русский".
По мнению депутата, правоохранителям стоит послушать композиции артиста для понимания, что никакой межнациональной ненависти "в его творчестве нет".
«
"Видимо, у тульских полицейских слишком много служебного времени, которое можно потратить на разбор провокационного заявления вместо борьбы с преступностью", – заключила Лантратова.
Ранее исполнитель SHAMAN ответил
на подозрения в экстремизме. Музыкант сообщил, что его хит "Я русский" прошел все необходимые проверки перед публикацией в Сети и на ТВ.
SHAMAN выпустил "Самый русский хит"