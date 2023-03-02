https://ria.ru/20230302/shaman-1855395639.html

В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN

В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN - РИА Новости, 02.03.2023

В Госдуме попросили проверить "ложный донос" на SHAMAN

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить "ложный донос" на певца SHAMAN... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:46

2023-03-02T16:46

2023-03-02T16:46

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

яна лантратова

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить "ложный донос" на певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Копия обращения появилась в распоряжении РИА Новости. Как указала Лантратова со ссылкой на сообщения в СМИ, певец стал жертвой "ложного доноса" от жителя Тулы, обвинившего его в экстремизме и разжигании межнациональной розни в песне "Я русский". По мнению депутата, правоохранителям стоит послушать композиции артиста для понимания, что никакой межнациональной ненависти "в его творчестве нет".Ранее исполнитель SHAMAN ответил на подозрения в экстремизме. Музыкант сообщил, что его хит "Я русский" прошел все необходимые проверки перед публикацией в Сети и на ТВ.

https://ria.ru/20230302/shaman-1855324823.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , яна лантратова, шоу-бизнес, знаменитости, музыка