Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки
Представитель Госдепа Прайс: США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США призывают Россию дать согласие на продление и, в конечном счете, расширение зерновой сделки, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
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"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы", - сказал Прайс в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Он подчеркнул, что в Вашингтоне не видят причин, по которым согласие на такой шаг не может быть получено.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.