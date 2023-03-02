https://ria.ru/20230302/sdelka-1855246724.html

Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки

Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки - РИА Новости, 02.03.2023

Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки

США призывают Россию дать согласие на продление и, в конечном счете, расширение зерновой сделки, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T00:42

2023-03-02T00:42

2023-03-02T00:42

россия

нед прайс

оон

государственный департамент сша

зерновая сделка

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США призывают Россию дать согласие на продление и, в конечном счете, расширение зерновой сделки, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230301/lavrov-1855171392.html

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россия, нед прайс, оон, государственный департамент сша, зерновая сделка, сша, вашингтон (штат)