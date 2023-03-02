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Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки - РИА Новости, 02.03.2023
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00:42 02.03.2023
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Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки
Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки - РИА Новости, 02.03.2023
Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки
США призывают Россию дать согласие на продление и, в конечном счете, расширение зерновой сделки, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T00:42
2023-03-02T00:42
россия
нед прайс
оон
государственный департамент сша
зерновая сделка
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США призывают Россию дать согласие на продление и, в конечном счете, расширение зерновой сделки, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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россия, нед прайс, оон, государственный департамент сша, зерновая сделка, сша, вашингтон (штат)
Россия, Нед Прайс, ООН, Государственный департамент США, зерновая сделка, США, Вашингтон (штат)
Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки

Представитель Госдепа Прайс: США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США призывают Россию дать согласие на продление и, в конечном счете, расширение зерновой сделки, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
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"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы", - сказал Прайс в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Он подчеркнул, что в Вашингтоне не видят причин, по которым согласие на такой шаг не может быть получено.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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РоссияНед ПрайсООНГосударственный департамент СШАзерновая сделкаСШАВашингтон (штат)
 
 
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