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ЦБ хочет снять для банков ограничения по открытию иностранных счетов - РИА Новости, 02.03.2023
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14:33 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/scheta-1855376571.html
ЦБ хочет снять для банков ограничения по открытию иностранных счетов
ЦБ хочет снять для банков ограничения по открытию иностранных счетов - РИА Новости, 02.03.2023
ЦБ хочет снять для банков ограничения по открытию иностранных счетов
ЦБ РФ рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов, заявила глава Банка России РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:33
2023-03-02T14:33
банки
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Для расширения возможностей мы временно снизили ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов. Мы рассматриваем возможность снять эти ограничения уже на постоянной основе, но при этом для банков с базовой лицензией нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям, чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков", - сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
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банки, экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Банки, Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ хочет снять для банков ограничения по открытию иностранных счетов

ЦБ рассматривает снятие ограничений для некоторых банков по открытию иностранных счетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Для расширения возможностей мы временно снизили ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов. Мы рассматриваем возможность снять эти ограничения уже на постоянной основе, но при этом для банков с базовой лицензией нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям, чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков", - сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Новые санкции не создают системных рисков для банков, заявила Набиуллина
Вчера, 13:58
 
БанкиЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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