https://ria.ru/20230302/scheta-1855376571.html

ЦБ хочет снять для банков ограничения по открытию иностранных счетов

ЦБ хочет снять для банков ограничения по открытию иностранных счетов - РИА Новости, 02.03.2023

ЦБ хочет снять для банков ограничения по открытию иностранных счетов

ЦБ РФ рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов, заявила глава Банка России РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:33

2023-03-02T14:33

2023-03-02T14:33

банки

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Для расширения возможностей мы временно снизили ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов. Мы рассматриваем возможность снять эти ограничения уже на постоянной основе, но при этом для банков с базовой лицензией нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям, чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков", - сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

https://ria.ru/20230302/riski-1855364553.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

банки, экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)