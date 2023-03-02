https://ria.ru/20230302/sanktsii-1855474427.html

Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить западные санкции

Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить западные санкции - РИА Новости, 02.03.2023

Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить западные санкции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал утверждения о помощи Армении России в обходе западных санкций не более чем разговорами. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:18

2023-03-02T19:18

2023-03-02T19:18

в мире

армения

россия

киргизия

никол пашинян

олаф шольц

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_aacdc1a08cce67bd7cc31b0331b1b8bf.jpg

ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал утверждения о помощи Армении России в обходе западных санкций не более чем разговорами. Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил газете Financial Times, что Евросоюз проверяет рост экспорта в соседние с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций. О'Салливан заявил, что большой рост экспорта в страны недалеко от России вызывает в ЕС вопросы и подозрения о том, что экспортируемые в эти страны товары затем якобы могут перенаправляться в РФ. Спецпредставитель не назвал страны, однако издание указывает Армению и Киргизию как одни из государств, которые сильно увеличили экспорт из ЕС. Экспорт также увеличила Турция. "Мы, как демократическая страна, и как страна, для которой очень важна прозрачность, заявляли и заявляем всем нашим западным партнерам, что готовы быть и являемся прозрачными в этом вопросе", - сказал Пашинян на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, цифры товарооборота меняются во всем мире, так как меняются логистические цепочки, меняются отношения. "И я хочу сказать, что вырос не только импорт из ЕС в Армению, но и экспорт из Армении в страны ЕС. Это, в том числе потому, что мы заинтересованы в установлении отношений с Евросоюзом. Что касается разговоров, связанных с обходом санкций, я должен подчеркнуть, что это не более чем разговоры. Истина прямо противоположна", - сказал Пашинян. В частности, он привел пример, сообщив, что весной прошлого года западный собственник "забрал из Армении в свое распоряжение используемый одной из российских авиакомпаний самолет". "Это самый прямой и ясный пример, которым мы показали, что при уважении всех наших отношений, всех наших партнеров, законность действий и деятельности для нас имеет принципиальное значение", - сказал премьер. Он добавил, что, учитывая этот пример, Армению нельзя обвинить в теневых действиях. "С другой стороны, мы должны внимательно следить за событиями, чтобы помочь частному сектору работать так, чтобы не портить наши отношения с кем-либо из наших партнеров", - отметил Пашинян.

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

армения

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, киргизия, никол пашинян, олаф шольц, евросоюз