https://ria.ru/20230302/sanktsii-1855474427.html
Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить западные санкции
Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить западные санкции - РИА Новости, 02.03.2023
Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить западные санкции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал утверждения о помощи Армении России в обходе западных санкций не более чем разговорами. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:18
2023-03-02T19:18
2023-03-02T19:18
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олаф шольц
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ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал утверждения о помощи Армении России в обходе западных санкций не более чем разговорами. Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил газете Financial Times, что Евросоюз проверяет рост экспорта в соседние с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций. О'Салливан заявил, что большой рост экспорта в страны недалеко от России вызывает в ЕС вопросы и подозрения о том, что экспортируемые в эти страны товары затем якобы могут перенаправляться в РФ. Спецпредставитель не назвал страны, однако издание указывает Армению и Киргизию как одни из государств, которые сильно увеличили экспорт из ЕС. Экспорт также увеличила Турция. "Мы, как демократическая страна, и как страна, для которой очень важна прозрачность, заявляли и заявляем всем нашим западным партнерам, что готовы быть и являемся прозрачными в этом вопросе", - сказал Пашинян на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, цифры товарооборота меняются во всем мире, так как меняются логистические цепочки, меняются отношения. "И я хочу сказать, что вырос не только импорт из ЕС в Армению, но и экспорт из Армении в страны ЕС. Это, в том числе потому, что мы заинтересованы в установлении отношений с Евросоюзом. Что касается разговоров, связанных с обходом санкций, я должен подчеркнуть, что это не более чем разговоры. Истина прямо противоположна", - сказал Пашинян. В частности, он привел пример, сообщив, что весной прошлого года западный собственник "забрал из Армении в свое распоряжение используемый одной из российских авиакомпаний самолет". "Это самый прямой и ясный пример, которым мы показали, что при уважении всех наших отношений, всех наших партнеров, законность действий и деятельности для нас имеет принципиальное значение", - сказал премьер. Он добавил, что, учитывая этот пример, Армению нельзя обвинить в теневых действиях. "С другой стороны, мы должны внимательно следить за событиями, чтобы помочь частному сектору работать так, чтобы не портить наши отношения с кем-либо из наших партнеров", - отметил Пашинян.
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в мире, армения, россия, киргизия, никол пашинян, олаф шольц, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Киргизия, Никол Пашинян, Олаф Шольц, Евросоюз
Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить западные санкции
Премьер Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить западные санкции
ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал утверждения о помощи Армении России в обходе западных санкций не более чем разговорами.
Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил газете Financial Times, что Евросоюз проверяет рост экспорта в соседние с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций. О'Салливан заявил, что большой рост экспорта в страны недалеко от России вызывает в ЕС вопросы и подозрения о том, что экспортируемые в эти страны товары затем якобы могут перенаправляться в РФ. Спецпредставитель не назвал страны, однако издание указывает Армению и Киргизию как одни из государств, которые сильно увеличили экспорт из ЕС. Экспорт также увеличила Турция.
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"Мы, как демократическая страна, и как страна, для которой очень важна прозрачность, заявляли и заявляем всем нашим западным партнерам, что готовы быть и являемся прозрачными в этом вопросе", - сказал Пашинян на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По его словам, цифры товарооборота меняются во всем мире, так как меняются логистические цепочки, меняются отношения. "И я хочу сказать, что вырос не только импорт из ЕС в Армению, но и экспорт из Армении в страны ЕС. Это, в том числе потому, что мы заинтересованы в установлении отношений с Евросоюзом. Что касается разговоров, связанных с обходом санкций, я должен подчеркнуть, что это не более чем разговоры. Истина прямо противоположна", - сказал Пашинян.
В частности, он привел пример, сообщив, что весной прошлого года западный собственник "забрал из Армении в свое распоряжение используемый одной из российских авиакомпаний самолет". "Это самый прямой и ясный пример, которым мы показали, что при уважении всех наших отношений, всех наших партнеров, законность действий и деятельности для нас имеет принципиальное значение", - сказал премьер.
Он добавил, что, учитывая этот пример, Армению нельзя обвинить в теневых действиях. "С другой стороны, мы должны внимательно следить за событиями, чтобы помочь частному сектору работать так, чтобы не портить наши отношения с кем-либо из наших партнеров", - отметил Пашинян.