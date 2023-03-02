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СМИ: США ищут поддержку союзников в вопросе санкций против Китая
СМИ: США ищут поддержку союзников в вопросе санкций против Китая - РИА Новости, 02.03.2023
СМИ: США ищут поддержку союзников в вопросе санкций против Китая
Вашингтон пытается заручиться поддержкой своих наиболее близких союзников в вопросе возможного введения санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T01:26
2023-03-02T01:26
2023-03-02T01:26
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энтони блинкен
ван и (политик)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вашингтон пытается заручиться поддержкой своих наиболее близких союзников в вопросе возможного введения санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России, сообщает Reuters со ссылкой американских официальных лиц и другие источники.Данные консультации находятся "на предварительном этапе", их цель — заручиться поддержкой ряда государства, "особенно стран G7", для координации возможных рестрикций в отношении Китая.Собеседники агентства не уточнили, что за ограничения могут быть введены в отношении КНР. При этом они добавили, что инициатива Вашингтона пока не привела к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия Москве. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что бронетехнику и снаряды на поля сражений украинского конфликта непрерывно экспортируют именно США. По его словам, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок боеприпасов России, так как они сами активно оказывают военную помощь ВСУ.
https://ria.ru/20230227/ugrozy-1854648711.html
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в мире, китай, россия, энтони блинкен, ван и (политик), g7, сша
В мире, Китай, Россия, Энтони Блинкен, Ван И (политик), G7, США
СМИ: США ищут поддержку союзников в вопросе санкций против Китая
Reuters: США прорабатывают с союзниками вопрос введения санкций против Китая из-за России