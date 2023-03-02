https://ria.ru/20230302/sanktsii-1855249627.html

СМИ: США ищут поддержку союзников в вопросе санкций против Китая

СМИ: США ищут поддержку союзников в вопросе санкций против Китая - РИА Новости, 02.03.2023

СМИ: США ищут поддержку союзников в вопросе санкций против Китая

Вашингтон пытается заручиться поддержкой своих наиболее близких союзников в вопросе возможного введения санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T01:26

2023-03-02T01:26

2023-03-02T01:26

в мире

китай

россия

энтони блинкен

ван и (политик)

g7

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_f8886350f3bfa8bfe06cd0ba6b2e9f5b.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вашингтон пытается заручиться поддержкой своих наиболее близких союзников в вопросе возможного введения санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России, сообщает Reuters со ссылкой американских официальных лиц и другие источники.Данные консультации находятся "на предварительном этапе", их цель — заручиться поддержкой ряда государства, "особенно стран G7", для координации возможных рестрикций в отношении Китая.Собеседники агентства не уточнили, что за ограничения могут быть введены в отношении КНР. При этом они добавили, что инициатива Вашингтона пока не привела к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия Москве. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что бронетехнику и снаряды на поля сражений украинского конфликта непрерывно экспортируют именно США. По его словам, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок боеприпасов России, так как они сами активно оказывают военную помощь ВСУ.

https://ria.ru/20230227/ugrozy-1854648711.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, энтони блинкен, ван и (политик), g7, сша