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Медведев назвал поставки самолетов НАТО Киеву вступлением в войну с Россией

Медведев назвал поставки самолетов НАТО Киеву вступлением в войну с Россией - РИА Новости, 02.03.2023

Медведев назвал поставки самолетов НАТО Киеву вступлением в войну с Россией

Поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением блока в войну против России, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T22:24

2023-03-02T22:24

2023-03-02T22:34

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россия

польша

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дмитрий медведев

нато

евросоюз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением блока в войну против России, написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Он напомнил, что с 1920-х годов страну, поставляющую вооружения противнику и осуществляющую обучение личного состава его применению, рассматривают в качестве законной военной цели. "Так сегодня и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС уже учат украинских убийц обращаться с "Леопардами". Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями", — пояснил чиновник.Кроме того, Медведев отметил, что те, кто принимают решения о поставках всей этой техники и средств поражения, также считаются законной целью вместе с наемниками и военными инструкторами. Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854147977.html

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в мире, россия, польша, украина, дмитрий медведев, нато, евросоюз, сергей лавров