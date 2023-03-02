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Медведев назвал поставки самолетов НАТО Киеву вступлением в войну с Россией - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:24 02.03.2023 (обновлено: 22:34 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/samolety-1855496477.html
Медведев назвал поставки самолетов НАТО Киеву вступлением в войну с Россией
Медведев назвал поставки самолетов НАТО Киеву вступлением в войну с Россией - РИА Новости, 02.03.2023
Медведев назвал поставки самолетов НАТО Киеву вступлением в войну с Россией
Поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением блока в войну против России, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T22:24
2023-03-02T22:34
в мире
россия
польша
украина
дмитрий медведев
нато
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением блока в войну против России, написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Он напомнил, что с 1920-х годов страну, поставляющую вооружения противнику и осуществляющую обучение личного состава его применению, рассматривают в качестве законной военной цели. "Так сегодня и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС уже учат украинских убийц обращаться с "Леопардами". Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями", — пояснил чиновник.Кроме того, Медведев отметил, что те, кто принимают решения о поставках всей этой техники и средств поражения, также считаются законной целью вместе с наемниками и военными инструкторами. Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854147977.html
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в мире, россия, польша, украина, дмитрий медведев, нато, евросоюз, сергей лавров
В мире, Россия, Польша, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров
Медведев назвал поставки самолетов НАТО Киеву вступлением в войну с Россией

Медведев назвал поставки самолетов НАТО Киеву вступлением альянса в войну с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением блока в войну против России, написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что с 1920-х годов страну, поставляющую вооружения противнику и осуществляющую обучение личного состава его применению, рассматривают в качестве законной военной цели.
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"Так сегодня и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС уже учат украинских убийц обращаться с "Леопардами". Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями", — пояснил чиновник.
Кроме того, Медведев отметил, что те, кто принимают решения о поставках всей этой техники и средств поражения, также считаются законной целью вместе с наемниками и военными инструкторами.
Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаДмитрий МедведевНАТОЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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