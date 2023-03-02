https://ria.ru/20230302/rynok-1855424056.html

Минниханов: Татарстан заинтересован в присутствии на рынке Таджикистана

Минниханов: Татарстан заинтересован в присутствии на рынке Таджикистана - РИА Новости, 02.03.2023

Минниханов: Татарстан заинтересован в присутствии на рынке Таджикистана

Татарстан заинтересован в присутствии на рынке Таджикистана своей продукции машиностроения, нефтехимии, бытовой химии, продукции халяль и нацелен на активизацию РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:46

2023-03-02T16:46

2023-03-02T16:46

республика татарстан

экономика

таджикистан

россия

душанбе

рустам минниханов

марат хуснуллин

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 мар – РИА Новости. Татарстан заинтересован в присутствии на рынке Таджикистана своей продукции машиностроения, нефтехимии, бытовой химии, продукции халяль и нацелен на активизацию сотрудничества, заявил глава республики Рустам Минниханов, выступая в четверг на пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. "Мы заинтересованы в присутствии на рынке вашей страны ведущих татарстанских компаний. Это грузовики, вертолеты, нефтехимическая продукция, сельхозтехника, товары бытовой химии, продукция халяль и многое другое", - цитирует выступление Минниханова его пресс-служба. По словам главы республики, товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном по итогам 9 месяцев прошлого года составил 23 миллиона долларов. Сотрудничество налажено, в частности, по линии компании "Камаз", которая имеет дилера в Душанбе, Татарстан активно экспортирует продукцию сельского хозяйства. "Наша делегация прибыла в Душанбе с целью активизации сотрудничества. Несмотря на то, что торговля между Татарстаном и Таджикистаном в прошлом году выросла на 57%, эти показатели остаются достаточно низкими и не могут нас удовлетворять… Считаю необходимым увеличить объемы и номенклатуру взаимной торговли, видим в этом особый потенциал", - отметил глава региона. Минниханов пригласил делегацию Таджикистана в Татарстан принять участие в международном экономическом форуме KazanForum, чтобы подробнее познакомиться с потенциалом республики. Он заметил, что по решению президента Российской Федерации форум приобрел федеральный статус. "Это высокое доверие и большая ответственность для нашей республики. Будем рады видеть таджикскую делегацию", - сказал Минниханов. Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" в этом году пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html

https://ria.ru/20230302/sbp-1855398141.html

https://ria.ru/20230226/inflyatsiya-1854364200.html

таджикистан

россия

душанбе

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экономика, таджикистан, россия, душанбе, рустам минниханов, марат хуснуллин, республика татарстан (татарстан)