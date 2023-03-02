Минниханов: Татарстан заинтересован в присутствии на рынке Таджикистана
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 2 мар – РИА Новости. Татарстан заинтересован в присутствии на рынке Таджикистана своей продукции машиностроения, нефтехимии, бытовой химии, продукции халяль и нацелен на активизацию сотрудничества, заявил глава республики Рустам Минниханов, выступая в четверг на пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана.
"Мы заинтересованы в присутствии на рынке вашей страны ведущих татарстанских компаний. Это грузовики, вертолеты, нефтехимическая продукция, сельхозтехника, товары бытовой химии, продукция халяль и многое другое", - цитирует выступление Минниханова его пресс-служба.
По словам главы республики, товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном по итогам 9 месяцев прошлого года составил 23 миллиона долларов. Сотрудничество налажено, в частности, по линии компании "Камаз", которая имеет дилера в Душанбе, Татарстан активно экспортирует продукцию сельского хозяйства.
"Наша делегация прибыла в Душанбе с целью активизации сотрудничества. Несмотря на то, что торговля между Татарстаном и Таджикистаном в прошлом году выросла на 57%, эти показатели остаются достаточно низкими и не могут нас удовлетворять… Считаю необходимым увеличить объемы и номенклатуру взаимной торговли, видим в этом особый потенциал", - отметил глава региона.
Минниханов пригласил делегацию Таджикистана в Татарстан принять участие в международном экономическом форуме KazanForum, чтобы подробнее познакомиться с потенциалом республики. Он заметил, что по решению президента Российской Федерации форум приобрел федеральный статус. "Это высокое доверие и большая ответственность для нашей республики. Будем рады видеть таджикскую делегацию", - сказал Минниханов.
Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" в этом году пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.