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Гросси заявил об успешной ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.03.2023
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18:49 02.03.2023 (обновлено: 19:45 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rotatsiya-1855467267.html
Гросси заявил об успешной ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Гросси заявил об успешной ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.03.2023
Гросси заявил об успешной ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об успешной ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:49
2023-03-02T19:45
магатэ
в мире
россия
энергодар
днепр (город)
мария захарова
рафаэль гросси
оон
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ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об успешной ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции.Он отметил, что уже шестая команда экспертов миссии агентства приступила к работе на станции."Рад сообщить об успешном завершении давно откладываемой ротации Миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ), сейчас наша шестая команда экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Благодарю наших сотрудников за их профессионализм, смелость и приверженность, а также за усилия всех причастных. ISAMZ незаменима для снижения риска ядерного инцидента", - написал Гросси в Twitter.Как отмечается в сообщении МАГАТЭ, команда экспертов, уезжающая в четверг, оставалась на ЗАЭС на несколько недель дольше, чем предполагалось, а новые специалисты уже несколько недель ждут на Украине возможности приступить к выполнению своей миссии.МАГАТЭ добавило, что Гросси подтвердил решимость помочь защитить ЗАЭС путем согласования и внедрения там охранной зоны ядерной безопасности. Кроме того, гендиректор агентства заявил, что он продолжает консультации как с Украиной, так и с Россией для достижения этой цели.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала департамент ООН по вопросам охраны и безопасности не блокировать, а способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Миссия находится на АЭС с сентября прошлого года. С тех пор было проведено несколько ротаций представителей миссии, последняя - в январе. Отмечалось, что в период с 7 по 18 февраля департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230220/zaes-1853278221.html
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магатэ, в мире, россия, энергодар, днепр (город), мария захарова, рафаэль гросси, оон, запорожская аэс, сергей шойгу, украина
МАГАТЭ, В мире, Россия, Энергодар, Днепр (город), Мария Захарова, Рафаэль Гросси, ООН, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу, Украина
Гросси заявил об успешной ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ротация экспертов агентства на Запорожской АЭС прошла успешно

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об успешной ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции.
Он отметил, что уже шестая команда экспертов миссии агентства приступила к работе на станции.
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"Рад сообщить об успешном завершении давно откладываемой ротации Миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ), сейчас наша шестая команда экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Благодарю наших сотрудников за их профессионализм, смелость и приверженность, а также за усилия всех причастных. ISAMZ незаменима для снижения риска ядерного инцидента", - написал Гросси в Twitter.
Как отмечается в сообщении МАГАТЭ, команда экспертов, уезжающая в четверг, оставалась на ЗАЭС на несколько недель дольше, чем предполагалось, а новые специалисты уже несколько недель ждут на Украине возможности приступить к выполнению своей миссии.
МАГАТЭ добавило, что Гросси подтвердил решимость помочь защитить ЗАЭС путем согласования и внедрения там охранной зоны ядерной безопасности. Кроме того, гендиректор агентства заявил, что он продолжает консультации как с Украиной, так и с Россией для достижения этой цели.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала департамент ООН по вопросам охраны и безопасности не блокировать, а способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Миссия находится на АЭС с сентября прошлого года. С тех пор было проведено несколько ротаций представителей миссии, последняя - в январе. Отмечалось, что в период с 7 по 18 февраля департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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