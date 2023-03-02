Гросси заявил об успешной ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: ротация экспертов агентства на Запорожской АЭС прошла успешно
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об успешной ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции.
Он отметил, что уже шестая команда экспертов миссии агентства приступила к работе на станции.
"Рад сообщить об успешном завершении давно откладываемой ротации Миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ), сейчас наша шестая команда экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Благодарю наших сотрудников за их профессионализм, смелость и приверженность, а также за усилия всех причастных. ISAMZ незаменима для снижения риска ядерного инцидента", - написал Гросси в Twitter.
Как отмечается в сообщении МАГАТЭ, команда экспертов, уезжающая в четверг, оставалась на ЗАЭС на несколько недель дольше, чем предполагалось, а новые специалисты уже несколько недель ждут на Украине возможности приступить к выполнению своей миссии.
МАГАТЭ добавило, что Гросси подтвердил решимость помочь защитить ЗАЭС путем согласования и внедрения там охранной зоны ядерной безопасности. Кроме того, гендиректор агентства заявил, что он продолжает консультации как с Украиной, так и с Россией для достижения этой цели.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала департамент ООН по вопросам охраны и безопасности не блокировать, а способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Миссия находится на АЭС с сентября прошлого года. С тех пор было проведено несколько ротаций представителей миссии, последняя - в январе. Отмечалось, что в период с 7 по 18 февраля департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.