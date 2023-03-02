https://ria.ru/20230302/rossiya-1855490171.html

"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ

"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2023

"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ

Россия обладает военным преимуществом перед США и союзниками, пишет в статье бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:06

2023-03-02T21:06

2023-03-02T21:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия обладает военным преимуществом перед США и союзниками, пишет в статье бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь."Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине", — считает он.По мнению журналиста, Москву нельзя недооценивать, поскольку ее военно-промышленные возможности явно выше, чем у большинства стран.Выбранная Соединенным Штатами и союзниками тактика, отметил Ху Сицзинь, приводит к новым проблемам, им оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось, победить Россию."Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для Америки", — подчеркнул автор.Он также напомнил, что, согласно ранее сделанным расчетам западных стран, Россия уже должна была развалиться. Они не думали, что Москва сможет так долго продержаться, а в последние дни ей удалось прктически полностью окружить Артемовск, ключевой узел на пути снабжения украинских войск, подытожил бывший главред.

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855456690.html

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

россия

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в мире, россия, сша, москва, нато