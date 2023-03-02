https://ria.ru/20230302/rossiya-1855490171.html
"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ
"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2023
"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ
Россия обладает военным преимуществом перед США и союзниками, пишет в статье бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:06
2023-03-02T21:06
2023-03-02T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
москва
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия обладает военным преимуществом перед США и союзниками, пишет в статье бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь."Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине", — считает он.По мнению журналиста, Москву нельзя недооценивать, поскольку ее военно-промышленные возможности явно выше, чем у большинства стран.Выбранная Соединенным Штатами и союзниками тактика, отметил Ху Сицзинь, приводит к новым проблемам, им оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось, победить Россию."Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для Америки", — подчеркнул автор.Он также напомнил, что, согласно ранее сделанным расчетам западных стран, Россия уже должна была развалиться. Они не думали, что Москва сможет так долго продержаться, а в последние дни ей удалось прктически полностью окружить Артемовск, ключевой узел на пути снабжения украинских войск, подытожил бывший главред.
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855456690.html
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Москва, НАТО
"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ
Global Times: попытка НАТО одержать победу над Россией закончится унизительным поражением
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Россия обладает военным преимуществом перед США и союзниками, пишет в статье
бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.
"Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине", — считает он.
"Маленький диктатор". В США возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО
По мнению журналиста, Москву нельзя недооценивать, поскольку ее военно-промышленные возможности явно выше, чем у большинства стран.
Выбранная Соединенным Штатами и союзниками тактика, отметил Ху Сицзинь, приводит к новым проблемам, им оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось, победить Россию.
"Это будет уже не только поражение Украины
, но и унижение для Америки", — подчеркнул автор.
Он также напомнил, что, согласно ранее сделанным расчетам западных стран, Россия уже должна была развалиться. Они не думали, что Москва сможет так долго продержаться, а в последние дни ей удалось прктически полностью окружить Артемовск, ключевой узел на пути снабжения украинских войск, подытожил бывший главред.
"Сигнал всем". Киев начал играть по-крупному