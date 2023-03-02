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"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:06 02.03.2023 (обновлено: 21:21 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855490171.html
"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ
"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2023
"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ
Россия обладает военным преимуществом перед США и союзниками, пишет в статье бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:06
2023-03-02T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
москва
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия обладает военным преимуществом перед США и союзниками, пишет в статье бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь."Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине", — считает он.По мнению журналиста, Москву нельзя недооценивать, поскольку ее военно-промышленные возможности явно выше, чем у большинства стран.Выбранная Соединенным Штатами и союзниками тактика, отметил Ху Сицзинь, приводит к новым проблемам, им оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось, победить Россию."Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для Америки", — подчеркнул автор.Он также напомнил, что, согласно ранее сделанным расчетам западных стран, Россия уже должна была развалиться. Они не думали, что Москва сможет так долго продержаться, а в последние дни ей удалось прктически полностью окружить Артемовск, ключевой узел на пути снабжения украинских войск, подытожил бывший главред.
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855456690.html
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в мире, россия, сша, москва, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Москва, НАТО
"Это станет унижением". США недооценили потенциал России, пишут СМИ

Global Times: попытка НАТО одержать победу над Россией закончится унизительным поражением

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия обладает военным преимуществом перед США и союзниками, пишет в статье бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.
"Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине", — считает он.
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По мнению журналиста, Москву нельзя недооценивать, поскольку ее военно-промышленные возможности явно выше, чем у большинства стран.
Выбранная Соединенным Штатами и союзниками тактика, отметил Ху Сицзинь, приводит к новым проблемам, им оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось, победить Россию.
"Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для Америки", — подчеркнул автор.
Он также напомнил, что, согласно ранее сделанным расчетам западных стран, Россия уже должна была развалиться. Они не думали, что Москва сможет так долго продержаться, а в последние дни ей удалось прктически полностью окружить Артемовск, ключевой узел на пути снабжения украинских войск, подытожил бывший главред.
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